Elképesztő jelenetek zajlottak a Cleveland és a Pittsburgh meccsén (videó)

A mérkőzést alapvetően a hazai védelem kiváló játéka határozta meg. A Browns futballistái nagyon megnehezítették a Steelers irányítójának, Mason Rudolph-nak a dolgát, akit négyszer vittek a földre labdával a kezében (sack), négyszer pedig a passzát „vadászták le”, így nem meglepő, hogy

A meccs az utolsó percre eldőlt, a Browns nagy diadalt aratott régi riválisa felett, ám az önfeledt ünneplés elmaradt, mert Myles Garrett alig tíz másodperccel a vége előtt egészen kirívó sportszerűtlenséget követett el: pittsburghi támadásnál

A brutális megmozdulásra a Pittsbugh támadófalának tagjai igyekeztek elégtételt venni az irányítójukat ért támadásért, a földön ütötték és rúgták a clevelandi „rosszfiút”.

Just Myles Garrett ripping off Mason Rudolph’s helmet to hit him with it pic.twitter.com/igQhkwVvM7

— James Dart (@James_Dart) November 15, 2019