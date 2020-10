Egy győzelem kell a Lakersnek a bajnoki címhez

A párharc negyedik, keddi találkozója óriási csatát hozott, mindkét fél keményen és jól védekezett, és bár a második félidőben szinte végig a Lakers volt előnyben, győzelme csak az utolsó percben vált biztossá.

ami jól mutatja a védekezések hatékonyságát. A szezonban ez volt az 1140. mérkőzés, de ezek közül a mostani csupán a 35., amelynek a felénél egyik gárda sem ért el az 50-es határig.

A harmadik és negyedik negyedben „fogócskáztak” az együttesek: a Lakers kisebb-nagyobb előnyben „menekült”, a Heat pedig kitartóan üldözte ellenfelét, ám amikor utolérte, a kaliforniaiak mindig tudtak újítani. Másfél perccel a vége előtt csupán négy pont hátrányban volt a Miami, 50 másodperccel később viszont, Anthony Davis hármasával már kilencre nőtt a különbség, innen pedig a Lakers nem adta ki a kezéből a győzelmet.

A Miaminál ismét Jimmy Butler volt a legjobb 22 ponttal, 10 lepattanóval és 9 passzal.

The TOP 3 PLAYS from Game 4 of the #NBAFinals presented by @YouTubeTV!

Game 5: Friday – 9pm/et, ABC pic.twitter.com/esOKLrAOML

— NBA (@NBA) October 7, 2020