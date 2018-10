Dárdaiék döntetlent játszottak Mainzban

A Bayern München múlt heti bravúros legyőzése után a Hertha BSC gól nélküli döntetlent játszott a Mainz vendégeként a német labdarúgó-bajnokság hetedik fordulójának szombati játéknapján.

Dárdai Pál csapatának a pontvesztéssel három pontra nőtt a hátránya a veretlenül listavezető Borussia Dortmunddal szemben, amely ezúttal fordulatos találkozón 4-3-ra győzte le a vendég Augsburgot. A hazai gárda kétszer is hátrányba került, de másodjára nemcsak egyenlített, hanem fordított is, csakhogy az egyenlítés az Augsburgnak is sikerült először, de a spanyol Alcacer Paco 96. percben szerzett harmadik találatára már nem tudott válaszolni.

A forduló előtt a mezőny egyedüli nyeretlen csapata, a Hannover megszerezte első diadalát a vendég VfB Stuttgart 3-1-es legyőzésével, ezzel elmozdult a sereghajtó pozícióból, ahova éppen mostani riválisát taszította.

Bundesliga, 7. forduló:

Borussia Dortmund-Augsburg 4-3 (0-1)

Fortuna Düsseldorf-Schalke 04 0-2 (0-0)

Hannover 96-VfB Stuttgart 3-1 (2-0)

FSV Mainz 05-Hertha BSC 0-0

később:

Bayern München-Borussia Mönchengladbach 18.30

pénteken játszották:

Werder Bremen-VfL Wolfsburg 2-0 (1-0)

vasárnap játsszák:

SC Freiburg-Bayer Leverkusen 13.30

1899 Hoffenheim-Eintracht Frankfurt 15.30

RB Leipzig-1. FC Nürnberg 18.00