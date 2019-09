Csúcsversenyt rendeztek a thaiok, csak thaiok nélkül

A pénteken zárult súlyemelő-világbajnokságot a thai szövetség nagyszerűen megrendezte, annak ellenére, hogy egyetlen thai versenyző sem indulhatott rajta – mondta Aján Tamás, a sportág nemzetközi szövetségének (IWF) magyar elnöke.

A 193 országot összefogó IWF első embere hozzáfűzte, hogy

ha van hazai résztvevő, zsúfolásig megtelt nézőtér előtt zajlott volna a vébé mind a tíz napja,

mivel a súlyemelés az ázsiai ország legsikeresebb olimpiai sportága.

„Fájdalmas pont ez számunkra – jelentette ki Aján Tamás -, mert

hiába kérték a thaiok a vb előtt többször is, hogy legalább egy versenyzőjük hadd indulhasson a pattayai világbajnokságon, erre fájó szívvel, de muszáj volt nemet mondanunk.

A thai szövetséget fel kellett függesztenünk két évre, miután a vébét megelőzően 10 versenyzőjük 14 pozitív eredményt produkált.”

Az IWF elnöke hangsúlyozta, hogy a doppingellenes szabályokat mindenkinek szigorúan be kell tartania. Hozzáfűzte:

Thaiföldnek a tömeges lebukást követő eltiltása azért is vált elkerülhetetlenné, mert „nem veszélyeztethetjük a sportág olimpiai részvételét”.

Emlékeztetett arra, hogy az IWF-nek „nagyon fair megállapodása van” a Nemzetközi Olimpiai Bizottsággal, és a világszövetség éppen az olykor fájdalmas következményekkel járó szigorú döntéseinek is köszönhetően érte el, hogy a sportág a 2020-as tokiói után a 2024-es párizsi olimpián is ott van.

„Megpróbálunk rendet és tisztaságot teremteni”

– mondta a tiltott szerek és módszerek elleni küzdelemről.

A thaiföldi vébén is – ahol abszolút részvételi csúcsként kereken száz ország erős emberei indultak – átfogó doppingvizsgálatok zajlottak, a mezőnynek mintegy harmadát, csaknem 250 súlyemelőt teszteltek.

Maga a világbajnokság nagyszerű versenyeredményeket hozott, a korosztályos rekordokon túl felnőtt világcsúcsokban sem volt hiány.

A férfiaknál a tíz kategória közül hétben is megdőltek az addigi „legek”, és összesen 18 világrekord született.

A nőknél a tízből hatban írták át a korábbi listákat, és együttesen 16 világcsúcsot regisztráltak.

Az éremtáblázaton mindkét nemnél toronymagasan végzett az élen Kína,

a nőknél a lehetséges kilencven éremből 30-at kaparintottak meg, közte 16 aranyat, míg a férfiaknál 23 érem és 13 arany a hasonló adatpár. A nőknél 20 ország szerzett legalább egy érmet, az erősebb nem képviselőinél pedig 21 nemzetnek jutott minimum egy medál.

A magyar csapatot hárman alkották, egyiküknek sem lehetett dobogós célja, a reális elvárás az volt, hogy egyéni legjobbjukat szárnyalják túl, és minél több érvényes gyakorlatot mutassanak be. Ennek alapvetően megfeleltek. A 18 éves, felnőtt vébén ezúttal debütáló Boros Viktória a 87 kilogrammban egyéni csúcsokat produkálva végzett 20.-ként az összetettben. A csaknem kétszer annyi idős, ám szintén élete első felnőtt-világbajnokságán induló Szuromi Tímea nemcsak egyéni rekordokat döntött, hanem lökésben magyar csúcsot is felállított, és lett végül 14. a 81 kilósok teljes rangsorában. Kiemelendő: mindketten hat remek gyakorlattal rukkoltak elő, vagyis egyetlen kísérletüket sem hibázták el. A csapat egyetlen férfitagja, az ólomsúlyú Nagy Péter ezúttal – sérülés és betegség okozta négyhetes kényszerű edzéskihagyás miatt – nem volt ereje teljében, csupán a 19. helyen zárt összetettben, lökésben viszont így is képes volt magyar csúcsra.

Gyurkovics Ferenc szövetségi kapitány azt emelte ki, hogy az olimpiai kvalifikációs sorozatnak, amelynek a thaiföldi vb is része volt, messze nincs vége, és Nagy még kiharcolhatja a tokiói rajtjogot. A szakvezető a két lányt maradéktalanul dicsérte. Szuromiról azt mondta, hogy ha továbbra is ilyen tempóban fejlődik, nem kizárt, hogy kijut a jövő évi ötkarikás játékokra. Borosról szólva azt hangsúlyozta, hogy tanulni jött a vébére, és már az októberi junior Európa-bajnokságon, korosztályában kamatoztathatja érzékelhetően gyarapodó tudását.

Forrás: MTI