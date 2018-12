Az angolok lelépték az olasz klubokat

A legutóbb döntős Liverpool győzelmi kényszerben fogadta a nápolyiakat, s végig jobb volt ellenfelénél, rengeteg helyzetet dolgozott ki, mégis Alisson Becker kapus bravúrjára is szüksége volt a 92. percben ahhoz, hogy továbbjusson.

– mondta az 1-0-ra megnyert találkozót követően Jürgen Klopp, az angol együttes vezetőedzője az Arkadiusz Milik ziccerénél bemutatott hárításról.

Not taking anything away from the Alisson save but come on. It’s straight at him. Now he’s being branded as the best goalkeeper in the world . Liverpool fans are a different breed. pic.twitter.com/imE18eS3eG

— Simply Utd (@SimplyUtd) December 11, 2018