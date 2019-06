Az AC Milan visszalépett a labdarúgó Európa-ligától

A nemzetközi Sportdöntőbíróság megállapította, hogy a csapat nem tartotta be az európai szövetség (UEFA) által előírt pénzügyi fair play szabályait.

A döntésnek magyar vonatkozása is van, ugyanis így a Debreceni VSC – amennyiben továbbjut az első fordulóból – nem az AS Romával találkozik a selejtező második körében, hanem a Torinóval.

Az AC Milan a Serie A ötödik helyezettjeként rögtön a 48 csapatos főtáblán kapott helyet, kizárása miatt a csoportkörös szereplést a hatodik AS Roma „örökölte meg”, a fővárosiak helyén pedig a hetedik helyezett Torino indulhat a kvalifikációban.

Az El-selejtező múlt heti sorsolásán a DVSC az albán FK Kukësi csapatát kapta ellenfélül a selejtező első fordulójában, míg a második körben a Romával találkozhatott volna, azonban a Farkasok végül csak a csoportkörben kapcsolódnak be a küzdelembe, helyükre pedig a Bikák kerültek.

Az AC Milant már tavaly is kizárta az európai szövetség (UEFA), de akkor a klub eredményesen fellebbezett a CAS-nál, amely, bár a szabálytalanságot akkor is megállapította, a büntetést viszont aránytalannak tartotta, így a piros-feketék elindulhattak az El-ben. A CAS most a 2015-17 és a 2016-18 közötti időszakra vonatkozóan is szabálytalannak találta a Milan gazdálkodását, ezúttal azonban még az ítélet előtt megállapodott egymással a Milan és az UEFA.

Forrás: MTI