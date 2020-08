A férfiak között játszhat egy női focista Hollandiában

A 19 éves futballista a holland sportági szövetség (KNVB) hozzájárulásával szerepelhet a negyedosztályú VV Foarut együttesében. A KNVB bejelentése szerint egyfajta kísérletről van szó:

amire a jelenlegi szabályok nem adnak módot. Lányok és fiúk csak az ifjabb korosztályokban szerepelhetnek együtt.

Art Langeler, a KNVB futballfejlesztési igazgatója úgy nyilatkozott: szövetségükhöz évente legalább egy kérelem befut az ügyben, hogy nő is focizhasson egy adott klub férficsapatában.

A groundbreaking moment in football history. The Dutch Football Federation have granted permission for a female player to join fourth-tier VV Foarut for the 2020-21 season 👏 https://t.co/IJSML330wt

