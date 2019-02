A címvédő is bemutatta az új gépet

A stuttgarti autógyár F1-es csapata a finn Valtteri Bottasszal a volánnál már tesztelte is az új versenygépet, amely zárt kapuk mögött gurult a pályára Silverstone-ban.

Az eddig bemutatott versenyautókhoz hasonlóan a Mercedesnél is jól látható a szélesebb első szárny, amelynek az idei szabályok szerint 180 centiméter helyett 200 centiméter szélesnek kell lennie.

Introducing the Mercedes W10!

Will this be the car to beat in F1 2019?https://t.co/E2a4sTs0f9

"With the regulation change for the new season, every team can have a shot at the title and we're seeing all of them as a potential threat"#SkyF1 #F1 pic.twitter.com/0gUGBiNR8O

— Sky Sports F1 (@SkySportsF1) February 13, 2019