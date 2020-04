A Belga Nagydíj is veszélybe került

A kormány által szerdán bejelentett korlátozás augusztus 31-ig szól,

a hozzá kapcsolódó szokásos kétnapos felvezetéssel.

– mondta a Belga hírügynökségnek a spai futam vezérigazgatója, Vanessa Maes, aki szerint valószínűleg nem a kijelölt időpontban lesz majd az esemény. „A belga emberek és a Spa-Francorchamps-ba érkező szurkolók egészsége a legfontosabb”.

A La Derniere Heure című lap szerint

A jegyértékesítést mindenesetre szerda este leállították. A háromnapos versenyhétvégére

Halasztás esetén ezek továbbra is érvényesek lesznek.

Az autós gyorsasági világbajnokság 71. idénye március közepén rajtolt volna Ausztráliában, de a koronavírus-járvány miatt röviddel az első szabadedzés előtt törölték a teljes versenyhétvégét Melbourne-ben. Ezután sorrendben a bahreini, a vietnami, a kínai, a holland, a spanyol, a monacói, az azeri és a kanadai viadalt is törölték. Ezután leghamarabb a Francia Nagydíjjal kezdődhetett volna a szezon, de a június 28-ra tervezett futamot is valószínűleg el kell halasztani, mivel Emmanuel Macron államfő hétfőn módosította a tömegrendezvényekre vonatkozó tiltás időpontját. A július 5-re tervezett Osztrák Nagydíjat akár nézők nélkül, zárt kapuk mögött is megrendezhetik a spielbergi Red Bull Ringen, legalábbis az osztrák kormánynak nincs ellenére ez a megoldás. Ezután következne, július 19-én a Brit, majd augusztus 2-án a Magyar Nagydíj.