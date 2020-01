81 meccsre tiltották el a Yankees játékosát

A játékost – aki nem fellebbezett – családon belüli erőszak miatt büntették meg, miután bebizonyosodott, hogy

Amióta az MLB szankcionálja a hasonló eseteket,

SP Domingo German has been suspended 81 games, will miss first 63 games of season, per @HannahRKeyser pic.twitter.com/xHua5mJej2

— Bleacher Report MLB (@BR_MLB) January 2, 2020