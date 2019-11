Zsinórban ötödször nyertek a csákváriak

Elképesztő formában vannak az öt meccse még pontot sem vesztő, és listavezető Visinka-legények a labdarúgó NB II. 17. fordulóját követően is – egyértelműen a 3 pont megszerzése volt a cél a liga-újonc otthonában, Ajkán.

Lehet, hogy az elképesztő még enyhe kifejezés: inkább a lehengerlő, kirobbanó, vagy a katartikus lenne a megfelelő szó a csákváriak játékára – jelenleg ugyanis az Aqvital FC Csákvár nevével kezdődik a másodosztály tabellája.

Nehezen gondolta volna ezt bárki még másfél hónappal ezelőtt, mikor a sereghajtó Szolnoki MÁV vendégeskedése után pont nélkül maradtak a sárga mezesek – ám azóta egy stabilabb Csákvár futballozik már. Ugyanezen a véleményen volt a találkozó előtt a gárda mestere, Visinka Ede is:

– Eddigi szereplésünk valóban minden várakozást felülmúl, de tisztában kell lennünk a saját képességeinkkel, s ehhez mérten igyekszünk is a földön maradni. A védekezésünk kezd összeállni, ezt mutatja, hogy az utolsó három meccsen csupán egy gólt kaptunk. Ez biztató, ugyanakkor Daru Bence és Pratsler Benjamin játékára sajnos nem számíthatok, az már kevésbé. Igyekeztünk feltérképezni az ellenfelet, az Újpest elleni kupameccsüket, és az utolsó két bajnoki találkozójukat is láttuk. Ez alapján úgy gondolom, hogy egy kemény, kiélezett csata vár majd ránk.

A mérkőzés ennek szellemében is vette kezdetét: tapogatóztak a felek az első 10 percig – eddig kellett ugyanis várni az első kapura lövésig. A hazaiaktól Illés próbálkozott, Markek kapuját azonban nem találta el. Ahogy bemelegedtek, szépen lassan át is vették a kezdeményezést a vendégek, s ennek meg is lett az eredménye: Baracskai 20 méterről eleresztett lövése a kapufa segítségével talált magának utat a hálóba, 0-1.

A félidő hajrájához érve megvolt az egyenlítési lehetősége a hazai gárdának is: az ajkaiak házi gólkirálya, Nagy Krisztián már csak Markek Tamással állt szemben, ám a kapu mellé gurított. Félidő.

Valószínűleg nem sikerült túltennie magát az iménti ordító helyzet elbaltázásán a fehér mezes Nagy Krisztiánnak – a második játékrész nyitó perceiben a tizenhatoson belül dobta fel magát, de a játékvezető eszén nem tudott túljárni.

S ami Nagynak nem sikerült, az Baracskainak igen: a teljesen kitámadó ajkai védelmet lekontrázták a sárgák, ő pedig megduplázta saját és csapata góljainak számát, 0-2.

Sőt, a mesterhármashoz is volt labdája: ám a szépen kijátszott ziccert hárította a kapus.

Az utolsó említésre méltó helyzet 10 perccel a hármas sípszó előtt történt. A hazaiak legjobbja, Nagy Krisztián tornáztatta meg Markek Tamást, aki óriási bravúrral hárította a center fejesét – beállítva ezzel a végeredményt is, 0-2.