Zsinórban másodszor nyertek a Dunaújvárosi Acélbikák

A második helyezett Dunaújvárosi Acélbikák 7, míg a harmadik helyen álló Corona Brassó gárdája 6 ponttal várta a jégkorong Erste Liga középszakaszának egymás elleni összecsapását – ez a különbség pedig most tovább nőtt, hiszen a hazaiak a két erdélyi gárdát is megvertek egymás után.

Kiemelt fontossággal csúsztak ki a jégre a Dunaújvárosi Acélbikák – ha nyernek, nemcsak hogy megtartják második helyüket az Erste Liga középszakaszának dobogóján, de le is szakítják üldözőjüket, a Corona Brassó gárdáját. David Leger legénysége tisztában volt azzal, hogy a sikerhez a játék minden elemében a maximumra lesz szükség most, még akkor is, ha Tom Zanoski és Azari szereplése is erősen kérdéses volt egész héten – végül nem is léptek pályára.

A mérkőzés első nagyobbnak mondható helyzete mégis a vendégek előtt adódott – Bíró Gergő már a 2. perc közepén megszerezhette volna a vezetést a vendégek számára, ám kihasználatlanul hagyta a Dunaújváros védelmi hibáját, Hughson védte a szólót. Mazurek a 6. percben bottal akasztott, így kiment gondolkodni két percre, ám ez éppen elég volt a Brassónak, hogy Franko révén gólra váltsa az első emberelőnyét. Garret Hughson hatalmas védése végül is nem került be a statisztikába – a játékvezetők az első pillanatban nem adták meg a találatot, ám a videóbírózás után már – jogosan – megváltoztatták döntésüket, a korong áthaladt a gólvonalon, 0-1.

Érdekes volt látni, hogy aktívabb volt a DAB a nyitóharmadban, többet is lőttek kapura a hazaiak, de a veszélyesebb lehetőségek inkább az ő kapujuk előtt adódtak.

A középső felvonás fele a piros-fehérek emberelőnyös helyzeteiről szólt, ugyanis Nelson Armstron, Pavlo Borisenko, Jared Brown és Bíró Ottó is szabálytalan eszközöket vetett be a játékban.

Az újvárosiak így négy alkalommal is 5 a 4 ellen támadhattak, ám mindannyiszor eredménytelenül. Úgy tűnt, a második szünetnél is egy­gólos brassói előnyt fog mutatni az eredményjelző tábla, ám az utolsó percben a vendégek nem tudtak jól felszabadítani, és Mazurek asszisztjával végül Somogyi találta meg az egyenlítéshez vezető utat, 1-1.

A zárófelvonás a második brassói emberelőnnyel (Baker Douglas gáncsolásával) indult, de nem úgy folytatódott, ahogyan lenni szokott, dunaújvárosi gólt hozott – egy emberrel kevesebben kontráztak a piros-fehérek, egy kijátszott akció végén Hruby maradt üresen, és Somogyi után ő is Dansereau passzát váltotta gólra, 2-1.

Ám ilyenkor – ahogyan az lenni is szokott – a sárga mezes vendégek mindent beleadva hajtottak az egyenlítésért – másfél perccel a vége előtt időt kértek, s ezzel együtt lehozták Tőke Zoltán kapusukat is. Hiába támadhatott tehát 6 az 5 ellen az erdélyi alakulat, az üres kapus lehetőséget gyakorlatilag azon nyomban ki is használták a házigazdák Dansereau révén, ezzel pedig véget vetettek a találkozó érdemi részének, vissza is hozta Július Pénzes Tőke Zoltánt, a vége tehát 3-1.

A Dunaújvárosi Acélbikák ezzel immáron tíz ponttal rendelkeznek az Erste Liga középszakaszában, miközben az alapszakaszgyőztes HSC Csíkszereda elszenvedte ötödik vereségét is, ezzel pedig utolsó helyen állnak a felsőházban (a DEAC-tól kaptak ki 5-2-re – a szerk.).

JEGYZŐKÖNYV

Dunaújvárosi Acélbikák–Corona Brassó 3-1 (0-1, 1-0, 2-0)

Dunaújvárosi Jégcsarnok, 400 néző. Vezette: Muzsik N., Pálkövi B.

Acélbikák: Hughson – Vuorijarvi (1), Kovács B. (1), Dansereau 1 (1),

Somogyi B. 1, Mazurek (2), Lendák, Hüffner, Silló, Gebei, Turcotte,

Dósa, Hruby 1, Pinczés O., Németh, Subotic, Baker, Ráduly, Gulácsi,

Kovács E., Tamás. Edző: Miroslav Ihnacak.

Brassó: Tőke – Armstrong, Carlson (1), Franko 1, Fowlie (1), Brown,

Mihály, Boriszenko, Molnár Zs., Tranca, Péter, Gajdó T., Bíró O., Bíró G.,

Zagidullin, Molnár Z., Haraga, Zsók, Constantin, Bíró M., Gliga.

Vezetőedző: Július Pénzes.

Kapura lövések: 39:33 (12:8, 16:9, 11:16). Kiállítások: 4, ill. 8 perc.