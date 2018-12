Zsinórban hatodszor kapott ki az Alba kosárcsapata

Bár megkezdte az edzéseket, szó volt a játékáról, a fehérvári csapatkapitány, Lóránt Péter nem lépett pályára.

Ezt ne hagyja ki! Ünnepi menüsor a magyar konyha szerelmeseinek

A center tréningruhában, a frissen érkező hatodik légiós, Martin Zeno szomszédjaként, a kispadról figyelte az összecsapást. A meccs első pontját Nicholas Faust szerezte büntetőből, második kísérletét elrontotta, a túloldalon Bullock volt eredményes. Sok volt a hiba mindkét oldalon, akadtak egészen gyenge dobások, négy perc alatt mindössze a fentebb említett három pont esett. Aztán a center, Heath kintről betalált, erre a tavalyi szezonban még Fehérváron pattogtató Kovács Ákos felelt, szintén kintről, 5-4. Jevtovic és Evans révén három ponttal meglépett a paksi alakulat, Freeman betörés után hozta közelebb a házigazdákat. Jevtovic és Evans újabb pontjaira ismét Freeman felelt (9-14), a center Heath helyett Bullock tért vissza, a palánk alatt Filipovics küzdött az atomvárosiakkal. A válogatott magasbedobó zsákolt, Jevtovic a folytatásban is úr volt a gyűrű körzetében, őrizte ötpontos előnyét a vendég. Az első negyed zárása előtt egy perccel az Alba szakvezetője, Dzunic Branislav időt kért, tíz perc elteltével 15-20 állt a táblán. Eilingsfeld is megkezdte a pontok gyűjtögetését, Evans pedig folytatta, tíz ponttal megugrottak a látogatók. Freeman beköszönt betörés után, de Jevtovic azonnal reagált, nem tudott zárkózni a Fehérvár. Irányítóban Tóth Péter lépett pályára, Bullock hármassal jelentkezett, erre Kovács Ákos felelt középtávolról. Trajkovski is megszerezte első pontjait, Heath triplái nem mentek be, Dzunic időt kért, 23-34. Újabb paksi pontok után Freeman betalált, aztán megint a vendégek domináltak, 15 pontra hízott a differencia. Tóth Péter révén szűkült, a tolnaiak trénere, Schmidt Béla időt kért. A félidőben 30-42 állt az eredményjelzőn, a hazai fiúk jócskán elmaradtak a várakozástól.

A folytatásban sem lett jobb a helyzet, Jevtovic továbbra is remekelt, de méltó társa volt Faust és Kovács Ákos is. Őrizték a 15 pontos előnyt a vendégek, sőt, növelték, Keller Iván hármasával és zsákolásával araszoltak előrébb a hazaiak, Schmidt időt kért, 41-53. Ruják sorozatos pontjai után közel húszra nőtt a differencia, az alig hihető 41-59-et mutatott az eredményjelző, az utolsó negyedre 47-62-es eredménnyel vonultak a felek. Filipovics hármasa után Freeman is kísérletezett hasonlóval, neki kevésbé sikerült, ellenben Cartwright gyűjtögette a pontokat, araszolt előre a Fehérvár, 55-63. Jevtovic ismét beköszönt, gyors egymásutánban többször is, Dzunic időt kért, 56-71. Nem segített, a vendégek hívei az utolsó három percben már végig énekeltek, végül magabiztos paksi győzelemmel zárult a találkozó a gyengélkedő albások ellen, 74-88.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Alba Fehérvár-Atomerőmű SE 74-88 (15-20, 15-22, 17-20, 27-26)

Alba Regia Sportcsarnok, 1200 néző, vezette: Kapitány G., Frányó P. Hervay T. (dr. Páli K.)

Alba Fehérvár: Cartwright 14/3, Freeman 16/3, Boykins 4, Bullock 8/3, Heath 10/6. Csere: Keller 9/3, Tóth 4/3, Filipovics 9/6. Vezetőedző: Dzunic Branislav

Atomerőmű SE: Kovács 12/6, Evans 5, Faust 19/6, Eilingsfeld 4, Trajkovski 9/3. Csere: Ruják 6/3, Jevtovics 28, Medve 5/3. Vezetőedző: Schmidt Béla

Vezető képünk archív, fotó: Pesti Tamás / Fejér Megyei Hírlap

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS