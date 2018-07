Zsilák Kinga az extrém sportok mellett az utánpótlásra szenteli az idejét

A windsurföt és a sziklamászást egyaránt oktató 27 éves szakember a nyári szezonban egy percet sem pihen, azonban kitartásának köszönhetően a gyerektáborok mellett a versenyzésre és a még formálódó egyesületére is szakít elegendő időt.

A Budapesten született, de Békéscsabán felcseperedő Kinga családjával tízesztendős korában költözött Agárdra, azóta tősgyökeres gárdonyinak vallja magát. Iskolás évei alatt szinte a létező összes sportágba belekóstolt, majd rekreációs diplomát szerezve vágott neki az életnek. A lovasoktatói végzettséggel is rendelkező szakember tavaly RS:X és race­board kategóriában egyaránt országos harmadik helyezést ért el szörfözésben.

Hogyan talált rá a szörfözésre?

– Gyerekkoromban rengeteg dolgot kipróbáltam. A szertornával kezdtem, aztán jött a vívás, a jazz-balett, a hip-hop, az aerobik, a falmászás, a lovaglás, a vízilabda, az úszás, a kosárlabda, az evezés és a vitorlázás. Nálunk ez családi dolog, a bátyámmal rendkívül sok időt töltöttünk a hajónkon. Az áttörést a gimnáziumi évek alatt egy vízi sporttábor hozta el, azóta az életem részévé vált a sportág. 2013-ban vettem részt az első komolyabb versenyemen, azóta tanítok is – mondta a szörfszövetség utánpótlás-edzője, aki kevés szabadidejében kutyatenyésztéssel is foglalkozik.

A szörfözés mellé miért a sziklamászást választotta?

– Kiegészítő sportként kezdtem újra a mászást, hiányzott ez a mozgásforma. A szörf szezonális, csak szélben lehet űzni, ezért jó, ha van más is mellé. 2016 óta Fehérváron, a Redrock színeiben a versenyek mellett edzősködöm is.

Honnan jött az ötlet, hogy gyerekekkel foglalkozzon?

– Fiatalabb koromban erdei iskolában dolgoztam, ott kerültem a gyerekek közelébe, 18 évesen pedig már komolyan elgondolkodtam ezen. Szeretném átadni a sport szeretetét, azt az érzést, ami engem is megfogott. Ez a hitvallásom. A gyerkőcök nálunk többek között kitartást tanulnak, baráti közösségre lelnek, egészséget és jó fizikumot szereznek. A szörf és a mászás is egy életforma! Ráadásul pozitívum, hogy kint, szabadtéren sportolunk, így a kicsik a természet erejét is megtanulják tisztelni, ami nagyon fontos.

A sok sportág közül melyik a legkedvesebb?

– A szívem csücske a szörf, de a falmászás is nagyon fontos az életemben, a kettő remekül kiegészíti egymást.

Tavaly megalapították a Szitakötő Vízi- és Extrémsport Egyesületet, melynek Ön az elnöke. Mivel foglalkoznak?

– Az álmom egy olyan szörfbázis kialakítása a Velencei-tavon, ahol lehet mászni is. Mivel egyre többen költöznek a környékre, jó lenne ezt a két sportágat egy helyen űzni. Kicsit mások vagyunk, talán ez az egyetlen vízi- és extrémsport egyesület az országban. A már említett szikla- és falmászás, valamint windsurf mellett foglalkozunk a kitesurf, stand up paddle, vadvízi sup, via ferrata, jégmászás, rafting, slackline és longboard sportágakkal is.

Mit jelképez a szitakötő?

– A szabadságot és a természetet. Egyszerre elegáns, kecses, vidám, fiatalos és lendületes – pont olyan, mint az egyesületünk.

Mi ad erőt a sok feladathoz?

– Nagyon jó érzés sokoldalúnak lenni. Hatalmas öröm, ha átadhatom a gyerekeknek a tudásomat, ha csillog a szemük akár egy topnál, vagy ha a vízen jól tudnak siklani. A legjobb pedig, ha végül meg is maradnak a sport mellett.