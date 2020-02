A Fejér megyei barlangkutatás úttörőjéről, Zentai Ferencről emlékezik meg az Alba Regia Barlangkutató Egyesület.

Fejér megye kiemelkedően gazdag sportéletének egyik legfontosabb alappillére azon szakemberek tevékenysége, akik a profi sporton túl a tömegsport, a túrázás vagy éppen a barlangászat népszerűsítése révén tömegeket képesek megszólítani és mozgásra bírni. Ilyen személy volt a január 27-én, életének 82. évében elhunyt Zentai Ferenc is, aki az Alba Regia Barlangkutató Csoport 1961-es megalakítása óta közel 70 (!) barlangot fedezett fel, köztük a több mint három kilométer hosszú, és helyenként 200 méter mély Alba Regia-barlangot.

A Székesfehérvári SZC Széchenyi István Műszaki Szakgimnázium és Szakközépiskolában érettségiző – akkoriban Ságvári Endre Gép- és Híradás­ipari Technikum –, majd egész karrierje során ott villamosmérnökként tanító „Frici bácsit” minden diákja közvetlen, jószívű embernek ismerhette meg, ezért is alakult úgy, hogy tanítványaiból került ki a megyei barlangkutatás több lelkes és nemzetközi versenyeken is szép eredményeket elérő követője. Kiemelkedőt alkotott a kutatásokhoz használt műszerek megalkotása terén, számos olyan találmánya volt, amelyet azóta is használnak, illetve amelyet az ipar, így a bauxitbányászat is hasznosítani tudott.

Zentai Ferenc barlangkutatót február 5-én, 15.30-kor helyezik végső nyugalomra a Béla úti temetőben.