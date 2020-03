Zártkapus bajnokin verte a Körmend a Fehérvárt

Eljött a zártkapus időszak a hazai palánkok világában, ahogy minden hazai élvonalbeli kosárcsapat, az Alba is nézők hiányában fogadta a körmendieket. A vendégek 98-85-re nyertek.

Nézők nélkül nem az igazi, de az egészség mindennél fontosabb. Ez volt a jelszó szerda este Gáz utcai csarnokban, az NB I-es bajnokság 21. fordulójában az Alba Fehérvár az Egis Körmendet látta vendégül, zárt kapuk előtt. A csapatok tagjai és a szűk személyzet, valamint a média néhány, időben regisztráló munkatársa foglalhatott helyet az Alba Regia Sportcsarnokban. A hétvégi, jászberényi győzelemmel a fehérváriak felléptek a tabella ötödik helyére, a szezonban végig kiegyensúlyozott nyugatiak a 2. helyen várták a találkozót.

Taylor ziccerével indult a derbi, Guyton szintén közelről válaszolt, McDuffie hármasával pedig már a házigazdák vezettek, ugyanis a korábbi, fehérvári közönségkedvenc, Justin Edwards előbb triplát, majd duplát hintett, fordítottak a látogatók. Varnado is bekezdett, előbb kétpontos, majd két hárompontos kosárral, pillanatok alatt 7-15-re alakult az állás, Govens hármasának örültek volna a nézők, ha helyet foglalhatnak a lelátón. Taylor és Edwards a folytatásban is magabiztos volt, Govens ismét kintről felelt. Ferencz is beköszönt távolról (13-22), egyértelműen a vendégek akarata érvényesült.

Durázi sem tétlenkedett, a vendégeknél megoszlott a teher, a hazaiaknál Govens igyekezett megoldani mindent, az első negyed derekán kevés sikerrel. McDuffie helyett Csorvási érkezett, büntetőit bedobta, miként Cupkovic is, zárkózott a Fehérvár, az előre araszolást Person hármasa állította meg, 19-27. Govens helyett Ljubicic jött irányítani, meg is élénkült a játék, a szerb légiós gyorsan berámolt öt pontot, az első negyedet követően 26-27 állt a táblán. Ljubicic a későbbiekben sem rontott, Guyton sem, gyorsan fordított a házigazda, meglépett öt ponttal. A túloldalon Ferenc volt magabiztos, aztán Person és Varnado, visszavette a vezetést, mi több, megugrott az Egis, Arie Shivek időt kért, 34-39. Varnado semlegesítése nem ment, a túloldalon Guyton ügyeskedett, Edwards triplája után Shivek időt kért, de nem segített, félidőben 45-55 állt a táblán.

A nagyszünet után is a nyugatiak domináltak, Shivek gyorsan időt kért. Nem találta a ritmust a házigazda, Turner jól mozgatta a vendégeket, Varnado pedig nem hibázott. Közel húsz pontra hízott a vendégek előnye, hiába szereztek kosarat a hazaiak, mindig volt válasz, a Körmend minden tekintetben a rendezők előtt járt. Varnado és Edwards mindent beszórt, a harmadik negyedet követően 55-78 virított a táblán. Takács Milán hármasával közelített az Alba, de Varnado reagált erre is, 25 ponttal vezetett a Körmend, később McDuffie két triplájával és zsákolásával közelített ugyan a Fehérvár, de lőtávolon belülre érkezni nem tudott. Magabiztosan nyertek a vasiak, 85-98.