Zámolyi foci: tartozások, eltűnt pénzek, hiányosságok

A Székesfehérvári Törvényszék bő egy hónapja elrendelte a 2014-ben megszűnt Zámoly Községi Sportegyesület kényszerfelszámolását. De vajon miért szűnt meg az egyesület annak idején? – tettük fel a kérdést, ám a történtekről nem sok minden derült ki.

A megye III.-ban szereplő KSE ma is elérhető honlapján az utolsó bejegyzés 2010. augusztus 7-én kelt, miután a magyar kupa 1. fordulójában vereséget szenvedtek. Hogy kitől, azt nem tudni, az ellenfél neve ugyanis homályban maradt. Éppen úgy, mint ahogyan az is, valójában mi történt a zámolyi futballal.

– Régen nagy futballélet zajlott a faluban, de aztán változott a világ, rossz kezekbe került az egyesület. Pénzek tűntek el, voltak olyan támogatási összegek, amikkel nem számoltak el, és azt hiszem, egyéb tartozásokat is felhalmozott a klub, amely végül megszűnt. A folyamat viszont csak most, ennyi év után jutott el a felszámolásig. Ennél többet nem tudok mondani – nyilatkozta Sallai Mihály, Zámoly 2019-ben megválasztott polgármestere, aki javasolta, forduljunk a Fejér Megyei Labdarúgó Szövetség, mostani nevén az MLSZ Fejér Megyei Igazgatósága elnökéhez. Lapunk Schneider Bélának is feltette a kérdést: mi volt a Zámoly KSE megszűnésének konkrét oka?

– A sportszervezeteket a 2011. évi CLXXV., más néven Civil törvény alapján tartják nyilván. Ebben szabályozzák a feladataikat, kötelezettségeiket. Közéjük tartoznak azok a különböző el- és beszámolási kötelezettségek is, amelyeket évente be kell nyújtaniuk a bíróságnak. Az elmúlt tíz évben a megyében Zámolyon kívül Kajászón szűnt még meg a futballklub azért, mert nem tett eleget az adminisztrációs kötelezettségeinek – válaszolt az elnök, aki hozzátette, mind a két esetben a klubvezetők mulasztása áll a háttérben.

Ezen a szinten az elnök nem csak egy kinevezett személy, a klubvezetéssel feladatok is járnak. Ilyen például az előző évi mérleg benyújtása, a klub tevékenységéről szóló éves beszámoló, valamint a következő időszakra szóló terv készítése. A szervezeteket az ügyészség felügyeli és a bíróság tartja nyilván, illetve adott esetben szünteti meg. Azt is megtudtuk, hogy minden bajnoki évad előtt az egyesületeknek bírósági igazolást kell benyújtaniuk a labdarúgó szövetséghez arról, hogy működő, bejegyzett szervezetként tartják őket nyilván.

Annyi tehát kiderült, hogy részben adminisztrációs hiányosságok vezettek a klub megszűnéséhez. Ám a Székesfehérvári Törvényszék tájékoztatása szerint az egyesülettel szembeni végelszámolási eljárás során a NAV Fejér Megyei Adó- és Vámigazgatósága adótartozást jelentett be, melyet az egyesület megfizetni nem tudott, annak fedezetére pedig vagyona nem volt elegendő. Ezért kezdeményezték a kényszerfelszámolási eljárás lefolytatását. Ebből az következik, hogy a pénzügyekkel sem volt minden rendben a zámolyi klubnál.

Kíváncsiak voltunk arra is, mekkora és milyen költségekkel jár egy megyei csapatnak a bajnokságban való szereplés.

– A pálya és a hozzá tartozó öltöző a legtöbb helyen az önkormányzat tulajdonában áll, azokért általában nem szoktak bérleti díjat kérni, sőt vannak olyan települések, ahol a rezsiköltséget is átvállalják. Az egyesületeknek olyan egyéb kiadásai vannak, mint például a játékosok felszerelése, átigazolása, utaztatása, de a bajnokságban való induláshoz szükséges összeget is elő kell teremteniük. Ezeket leggyakrabban a tagdíjból és különböző támogatásokból, kisebb szponzori pénzekből finanszírozzák – magyarázta Schneider Béla, aki hozzátette, 2011 óta a sportszervezetek versenyzési költségeinek – nevezési díj, a szövetségnek fizetendő tagdíj, pályahitelesítési díj, játékvezetői díj, játékengedély – a 90 százalékát az MLSZ automatikusan kifizeti az amatőr bajnokságok (értsd: megyebajnokságok) indulóinak. A konkrét összeg persze több tényezőtől is függ, de példaként: ha a megyei III.-ban egyetlen felnőtt csapatot nevez egy klub, az induláshoz nagyjából 30 ezer forintra van szüksége. Egyébként pedig a fentebb említett többi költség jó részére is lehet pályázni. Úgy tűnik, az ilyen támogatásokból nyert összegekkel nem sikerült maradéktalanul elszámolnia a zámolyi klubvezetőknek.

Azt, hogy egészen pontosan mi történt a klubban, kinek, milyen jogcímen és mennyivel tartoznak, és mennyi felelőssége van a KSE fizetésképtelenné válásában az utolsó három klubvezetőnek, nem sikerült kideríteni. Tény, hogy a Zámoly KSE utoljára a 2013-14-es bajnoki idényben játszott mérkőzéseket, az évadot a 11. helyen zárta. A 2014-15-ös bajnokságban már nem indult a csapat.

A zámolyi futball most ismét éledezik. Egyelőre a kispályás Alba Ligában próbálgatja új szárnyait, de lehet, hogy magasabbra is repülnének.