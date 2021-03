Zajlik a rájátszás

Az Ifj. Ocskay Gábor Jégkorong Akadémia U18-as gárdája a hétvégén vívta első meccsét a playoffban, a pesterzsébetiek ellen.

Egyelőre egyetlen korosztályban kezdődtek meg a rájátszás küzdelmei a jégkorong-utánpótlásban, a hazai bajnokságban érdekelt fehérváriak 18 éven aluli gárdája a második helyen zárta a középszakaszt. A negyeddöntőben a Pesterzsébeti HC-val találkoztak a hétvégén, a Raktár utcában vívott derbin a házigazdák magabiztos, 6-2-s győzelmet arattak. A többi korosztály még a második szakasznál tart, a rájátszás kicsit odébb van számukra. A juniorok egy meccset vívnak Újpesten, a serdülők is a Megyeri útiakkal találkoznak, a kölyökgárdára két derbi vár a MAC A/2 ellen, valamint ők is elutaznak egyszer Újpestre a lilákhoz.

– Kezdődik az igazán izgalmas időszak, tavaly a playoff előtt zárultak a küzdelmek, hirtelen fejeződtek be a bajnoki sorozatok – mondja Fekti István, aki 2011 óta az akadémia igazgatója.

– Nagyon várja mindenki a folytatást, a korábbi szezonokhoz képest lényegi változás, hogy nemzetközi sorozatok nincsenek, az osztrák bázisú EBEL jogutódja, az ICEHL országokon átívelő küzdelmei nem indultak el, mindenki az országhatárokon belül harcol a helyezésekért. A felnőttegyüttesünk 2007-ben Alba Volán néven csatlakozott az osztrákokhoz, utánpótláscsapataink pedig öt évvel később, ez az első szezon, hogy nem lépünk át a határokon.

Az EBEL korosztályos bajnokságait az U20 nyitotta 2012-ben, a fehérváriak természetesen egyedüli magyar csapatként neveztek, később a sógorok nyílttá tették a ligát, más honi brigádok is csatlakoztak. Egy évvel később következett az U18-as pontvadászat, a koronázóvárosi akadémisták többször nyertek is mindkét korosztályban, a tavalyi ősz újabb változást hozott, tornarendszerben a 16 éven aluliak is megkezdték a küzdelmeket. A pandémia elharapózása előtt zárult a négyes döntő Salzburgban, a kék-fehérek bronzérmesek lettek a KAC és a házigazdák mögött, a MAC előtt.

– Ahogy mi, most az osztrákok is házon belül bonyolítják a küzdelmeket, nekünk korábban jót tett a kétfrontos szerepvállalás, most csak itthon léphetünk pályára, ami éves szinten 30-40 meccsel kevesebbet jelent. Amikor két magyar gárda csapott össze, az duplán számított, az osztrák és a magyar bajnokságban is könyvelték az eredményt. A hazai szövetség igyekezett gyorsan alkalmazkodni a körülményekhez, a versenyrendszert úgy alakította át, hogy megfelelő mennyiségű és minőségű derbit vívjanak az együttesek, az U18-ban korán kettévált a mezőny alsóházra és felsőházra. Sajnos a világversenyek idén is elmaradnak, akadémiánk minden korosztályban 6-8-10 játékossal képviseltette magát. A válogatottaknál keretedzések vannak, de nemzetközi események a világjárvány miatt nincsenek.

Szervezeti tekintetben is hozott újat az idei szezon Fehérváron, a korábbi válogatott csatár, Kovács Csaba lett az IOGJA sportszervezési igazgatója, a szakmai irányításban vállal szerepet. A csapatok július 6-tól készülnek, a bajnokságok a terveknek megfelelően szeptemberben elrajtoltak, Fekti szerint a jelen helyzetben annak is örülni kell, hogy ugyan zárt kapuk mögött, de zavartalanul folynak a mérkőzések. A fő célt teljesítették, olyan pozíciókban zárják a középszakaszt, ami jó esélyt ad az eredményes szereplésre a végjátékban.