Egyre élesebbé válnak a fehérvári futballfesztivál küzdelmei

Harmadik, utolsó előtti napjához érkezett a XVIII. Masterplast Fehérvári Futballfesztivál, és szép lassan kialakulóban voltak a kieséses szakasz párosításai.

A pénteki játéknapot felfoghatjuk bemelegítésnek is, hiszen a várható erőviszonyokat tekintve a mai zárónapon sokkal keményebb összecsapásokat láthatnak majd a kilátogatók, akik már így is szép számmal megtöltötték a VOK lelátóját. Nézzük azonban, hogyan alakultak az erőviszonyok a Nemzetközi Tornán.

A „D” Orinoco csoport élén a lengyel FK Odra Opola csapata végzett, amely ugyan évről évre képviselteti magát a tornán, de az első meccsen meglepetésre a Bádogos Greco-Petrol együttese ellen 2-0-ra nyerni tudott, és ez a későbbiek szempontjából meghatározónak bizonyult. Horváth László csapata több ismert játékost vonultatott fel a megyei labdarúgó-bajnokságban szereplők közül, így a jelenleg a megye egyben listavezető Ikarus-Maroshegyből Skultéti László és András, Hart Imre, a II. osztály Északi csoportjának élén álló Főnix FC-ből Barsch Gábor, Kovács Krisztián, Bognár Imre, Totsche Gergő, Schäffer Ádám is a gárda tagja.

Az „E” jelű Ring-BNP csoportban a kvartett esélyese a Workerline-Villanegra csapata volt, melynek színeiben az egykori Videoton-nevelés, mostanság az ETO FC Győrt erősítő Magasföldi József, valamint Rauf Tivadar, Béres Zoltán, Vas Ádám próbálta megkeseríteni ellenfeleik életét. Ez javarészt sikerült is, mert ugyan a Dunaferr-Vasassal szemben 3-3-at értek el, de utána a dunaszerdahelyi OFK Rapid Csallóközkürt ellen brillíroztak, és a felvidéki csapat ellen 11-2-re nyerve a csoport élén zártak. Az „F” Peugeot-Fábián csoportban a Sárépszer Kft. csapatának összetétele is erősnek volt mondható, több megye egyes és megye kettes játékossal a keretükben. Spandler Mátyás, Varga Jenő, Benis Máté a Bakonycsernye, míg Végvári Ádám, Gál Dániel a Móri SE, az NB III Közép csoportjában szereplő Iváncsa KSE csapatát pedig Cseszneki Richárd és Pribék Patrik képviselték. A Kinder Maffia névre hallgató, jobbára ifjakból álló gárda kissé megnehezítette a dolgukat, ám végül a rutinosabb együttes kerekedett felül, és megnyerte a csoportot, miután a Válasz együttesét is legyőzték. A „G” Mindigvár NonStop csoport küzdelmei lapzártánk után értek véget. Az U11-es Gyermektornán pedig a Videoton Kék csapata diadalmaskodott, miután a fináléban a Beregvidék ellen győzött 5-1-re.