Megvan a fehérvári futballfesztivál első győztese

Megkezdődött a XVIII. Masterplast Fehérvári Futballfesztivál Videoton Baráti Kör Nemzetközi Kispályás Labdarúgó Kupa.

A négynapos esemény öregfiúk és szurkolói tornával indult.

Kora reggeltől útjára indult a labda, méghozzá egy rangos 10 csapatos öregfiúk tornával. Két csoportba osztották a 34 év feletti korosztályban nevező együtteseket, melyek között az előző évek gyakorlatához hasonlóan találkozhattak a kilátogatók az elszakított országrészekből érkező csapattal, így itt pályára léphetett az Erdélyből érkező Szentegyházi Vasas gárdája is. Mindenesetre a csapatokban a közelmúlt több olyan labdarúgója is itt volt, aki akár magasabb szinten is megmutathatta magát. A döntőbe jutók közül pedig főleg a fehérváriak számára voltak jól csengő nevek a Bádogos Greco-Petrolnál: Gál Dániel, Horváth Zsolt, Bobory Balázs, Béres Zoltán, Kovács Attila, Thomas Sowunmi, Salacz Zoltán, Reveland Zoltán, valamint Somogyi Szabolcs és Barna. Ellenfelük pedig a Kiskohász-Haverok névre hallgató, jobbára dunaújvárosi kötődésű játékosokból állt, akik között szintén felfedezhettünk olyanokat, akik NB I-es és megyei szinten egyaránt emlékezeteset alkottak. A kétszeres válogatott Salamon Miklós mellett a Baracs megyei I. osztályú csapatának vezetőedzője, Gyalus Zoltán, az NB III-as Iváncsa KSE játékosa, Berényi Balázs, Král László. A finálét nagy küzdelemben végül 2-1-re Bádogos csapata nyerte.

A folytatás a jótékonyság jegyében telt, ahol a Magyar Művész Válogatott a Videoton FC öregfiúkkal mérkőzött, ugyanis a szervezők a támogatásukkal segíteni szeretnék az Arany János Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény tanulóit. A Dvéri Zsolt, Farkas Balázs, ifj. Horváth Gábor és Tiber Krisztián nevével fémjelzett Vidi 11-7-re verte a Kállay-Saunders Andrással, Balázs Palival, ÉNB Lalival felálló Művészeket.