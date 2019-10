Wittmann és Thomas Jr. más szintet képviseltek ma

Wittmann Krisztián és Thomas Jr. elhomályosította az Alba Fehérvár csapatát a kosárlabda NB I A csoportjában a Kecskemét otthonában, s ezzel értékes pontokat szórt el a koronázóvárosi alakulat.

Ezt ne hagyja ki! Smoothie mixert érhetnek a Tündérszépeknek adott szívek

A fehér mezes kecskemétiek hozták el a labdát a feldobást követően, ám az Alba kezdte jobban az egyébként elég pontatlan dobásokkal tarkított első játékrészt: berámoltak két triplát, s közte egy duplát is. 8-0-nál az első hazai pontok Karahodzictól érkeztek egy hármas formájában, s ahogy vélni lehetett, a vendégek remek védekezése két irányba vezette a házigazda Kecskemétet: vagy a betörések utáni faultra utaztak büntetőért, vagy távoli dobásokkal operáltak, de ekkor rendre nagyobb hibafaktorral dolgoztak. Ebből kifolyólag egy-két pillanatot leszámítva a fehérváriak kedve szerint alakult az első negyed, melyet 5 pontos előnnyel fejeztek be: 18-23.

Darrin Govens komoly munkát tett le az asztalra, elől és hátul is remek munkát végzett, s ezt jól mutatja, hogy a félidőben már egymaga 12 egységnél járt. Hamar felnőtt hozzá Carlton Guyton is, főleg támadó oldalon – néhány másodperc alatt berámolt két középtávolit. A Kecskemét azonban jobban koncentrált a pálya mindkét oldalán, és ennek következtében csak 6 pontos hátránnyal zárták a félidőt: 36-42.

A harmadik etapban újra a régi felállást láthattuk: szoros emberfogás vendég oldalon, és a festéken kívüli sikertelen próbálkozások hazai oldalon. Guyton mérkőzésbeli 3. triplájának hála újból 10 volt közte, ám sokáig ez volt az utolsó sikeres kosara Jesus Ramirez Corbacho csapatának. 4 pontra is felzárkóztak a házigazdák, és ez Wittmann Krisztián és Derasimovic 16 illetve 17 pontjának köszönhette Forray Gábor, ők tartották életben a bács-kiskuni reményeket – ám utóbbi ki is pontozta magát a negyed vége előtt. Egyik tűzerejét elvesztette a hazai gárda, ám előrelépett helyette egy másik Thomas Jr. személyében. Eltanácstalanodott – és némiképp fáradni is látszott – az Alba ekkor már, nem estek be azok a kosarak, és kimaradtak a faultokra fújt büntetők nagy része is: ezt pedig megbosszulta a Kecskemét, mely 2 pontra csökkentette a hátrányát a záró felvonásra, 55-57.

Meg is nyomták az utolsó 10 perc elejét, és a mérkőzésen először az ő nevük mellett volt a nagyobb szám, 62-61. Róluk szólt már a játék, így muszáj volt újból előkapnia valahonnan a legjobb védekezését a Fehérvárnak, hiszen 4 perccel a dudaszó előtt hattal is előttük járt a KTE. Guyton és Ljubicic 6 pontjával újra az Alba volt előnyben, 69-71, ám utoljára a mérkőzésen – a kunságiak az NBA-t meghazudtoló hatékonysággal kezdték termelni a triplákat, 2 perc alatt négyet vertek be. Wittmann Krisztián 23 ponttal zárt, míg az irányító Thomas Jr. ugyanennyi mellé 17 lepattanót is hozzátett. Jól osztották be az erejüket, megérdemelt győzelmet arattak a fehér mezesek, és 13 ponttal győztek, a vége 89-76.

JEGYZŐKÖNYV

Kecskeméti TE–ALBA Fehérvár 89-76 (18-23, 18-19, 19-15,34-19)

Kecskemét 1250 néző, vezette: Kapitány, Tóth, Farkas

Kecskemét: Wittmann 23/4, Karahodzics 17/8, Thomas Jr 23/9.,–

Gyurasovics 6/2., Deraszimovics 17/7. Csere: Lewis 1., Fülöp B., Révész

Á., Molnár D., Vukcsevics N., Kucsera 2., Plezer G. Edző: Forray Gábor

Alba: Guyton 17/7, Cupkovics 13/4, Ljubicsics 14/8, Govens 16, Molnár

5/5. Csere: McDuffie 3/3, Csorvási 6, Takács 2, Keller, Lukács, Takács,

Seyi Awogbemi. Edző: Jesus Ramirez Corbacho