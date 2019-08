Walfisch Mercédesz is pályára lép a tornán

A hétvégén Ljubljanában egy nemzetközi női kézilabdakupán szerepel az Alba Fehérvár KC csapata.

Csütörtökön délben kel útra a fehérvári kézilabdacsapat a szlovén fővárosba, ahol a házigazda Krim Mercator mellett a szintén szlovén RK Zenele Doline Zalec és a horvát Lokomotiva Zagreb vár rájuk. Az Alba első meccsét pénteken 17.30-kor vívja az RK Zenelével, 19.30-kor pedig a Krim találkozik a zágrábiakkal. Szombaton 10 órakor a két szlovén gárda meccsel egymással, délben az FKC csatázik a horvátokkal. Deli Rita lányai utolsó összecsapásukat aznap este 19.30-kor vívják a Krim Mercator ellen – ezzel zárul a nemzetközi torna.

Elutazik a küldöttséggel az edzőmeccseken remek teljesítményt nyújtó átlövő, Walfi sch Mercédesz is, aki a múlt hétvégi fehérvári kupán súlyosnak tűnő bokasérülést szenvedett. Kiderült, nincs nagy baj, szerdán az orvosi vizsgálatot követően már edzett is, fájdalmai nincsenek, ezért rá is számíthat az Alba szakvezetője.