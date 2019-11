Wales igazolta a papírformát, s nem adott esélyt a magyaroknak

Az Európa-bajnoki részvételért lépett pályára a magyar labdarúgó-válogatott Wales fővárosában, a selejtezősorozat záró fordulójában.

Az első keddi chartergép a kora reggeli órákban emelkedett fel a budapesti reptér betonjáról, a felszállás után egy öblös hang azonnal világgá kürtölte: ria, ria, Hungária! Aztán azonnal akadtak társak, a gépmadár majdnem háromszáz utasa hangos ovációban, majd tapsban tört ki, a folytatásban is a bíztatásé volt a főszerep. Nemzeti együttesünket támogatandó három repülő indult Budapestről, egy pedig Debrecenből. Az első járaton foglalt helyet a MOL Fehérvár FC tulajdonosa, Garancsi István, aki megjegyezte: „Természetes volt, hogy jövök, talán mondanom sem kell, bízom a fiúkban. Az azonban nyilvánvaló, a válogatottra nagyon nehéz kilencven perc vár Cardiffban.”

Ezzel mindenki tisztában volt, a képlet egyszerűnek tűnt: ha nyerünk Wales fővárosában, ott vagyunk a jövő évi Eb-n, ha veszítünk, a kedd esti házigazdák készülhetnek a kontinensviadalra. Persze, pótvizsgán – komoly küzdelmek árán, márciusban – még ki lehet jutni az Eb-re, ám az egyenes út tűnt a legegyszerűbbnek, a győzelemmel. Nem csak a fehérvári klub első embere utazott a találkozóra, több fehérvári hívő is elkísérte az együttest. Valamint ott volt Szoboszlai Dominik édesapja és édesanyja is.

Az talán túlzás, hogy a mérkőzést megelőző órákban a magyar hívek bevették Wales fővárosát, de nem lehetett nem észrevenni a közel kétezer honfitársat. A hangulat egyértelműen optimista volt, mindenki egyet tudott elképzelni: magyar győzelmet.

A rengeteg hiányzó miatt ismét soha nem látott összeállításban kezdett a magyar csapat. A Puskás Akadémia játékosa, Nagy Zsolt szerepelt a védelem bal szélén, s visszatért a középpályára a MOL Fehérvár FC labdarúgója, a selejtezősorozat két mérkőzésén is győztes gólt szerző Pátkai Máté. Wales is elszántan, s legjobbjaival indult harcba, Garreth Bale és Aaron Ramsey is támadásba lendült.

Intenzívebben futballozott az elején Wales, de először csak a 12. percben találták el a kaput, egy kontra végén Bale lőtt ballal, Gulácsi könnyedén fogta a labdát. A 15. percben azonban hiába vetődött és piszkált maga fölé a magyar kapus, nem tudott mit tenni… Bale a bal oldalról kanyarintott középre, Ramsey pedig „tökegyedül” maradt 5 méterre a kaputól, s a hálóba bolintott, 1-0. Mindeközben a másik meccsen a szlovákok is vezetést szereztek Azerbajdzsán ellen, így a győzelem kényszere is a magyarok vállára telepedett. A félidő derekán aztán pontrúgásból próbálkozhatott a magyar csapat, Dzsudzsák ívelt középre, Baráth fejelt a jobb kapufa mellé.

Szoboszlait a 16-oson belül állították meg, a kontrából iramodó hazaiak pedig Moore fejese után fogták a fejüket, mellé ment a labda. A 34. percben a magyarok bosszankodhattak, hiszen Szalai lefejelt labdáját Szoboszlai 11 méterről Hennessey kapusba lőtte, a kipattantót pedig Sallai nem tudta a kapufa mellé gurítani, odaért a walesi kapus.

Borzalmasan kezdődött a második félidő: egy szabadrúgás nyomán megint Bale készített elő, és ki más, mint a Juventus támadója, Ramsey tett pontot az akció végére, 4 méterről helyezett a felső sarokba, 2-0. Kovács István a 60. percben állt be, de vele sem lett izmosabb a magyar együttes, James ráadásul majdnem eltalálta a bal felső sarkot egy tekeréssel. Ryan Giggs válogatottja sokkal gyorsabb, lendületesebb volt, jól futballozott, s Gulácsi bal lába kellett ahhoz, hogy Ramsey ne jusson el a mesterhármasig.

A mieink nem lőttek kapura, Wales 2-0-ra nyert, s ott lesz a 2020-as Európa-bajnokság 24 csapatos mezőnyében, míg Magyarország a selejtező E-csoportjának negyedik helyén zárt. De a Nemzetek Ligája rájátszában még kiharcolhatják a magyarok a részvételt. Sorsolás pénteken, 12 órakor.