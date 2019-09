Vörös Zsuzsa 15 évvel ezelőtt nyert olimpiát, s bízik benne: lesz utódja

Hétfőtől vasárnapig Budapest, a Kincsem Park ad otthont az idei felnőtt öttusa-világbajnokságnak. Vörös Zsuzsanna nyert már vb-t a magyar fővárosban, a görögben pedig olimpiai aranyat. Székesfehérvár egyetlen olimpiai bajnoka éppen 15 évvel ezelőtt diadalmaskodott Athénban.

Megvan még az a legendás világoskék fejpánt, amit a vívás alatt hordott?

– Ha nagyon nekiállnék kutatni otthon, akkor biztos előkerül. Nem dobtam ki, nem felejtettem el a 15 évvel ezelőtti pillanatokat.

Gyakran gondol az olimpiai bajnoki címre?

– Ha valahol az interneten szembetalálkozom az akkori, athéni felvételekkel, akkor mindig libabőrös leszek. Jó újra látni és egy kicsit átélni az öröm pillanatait. De érdekes, hogy többször nagyon nem is gondolok rá, mert hát az öttusa is változott, rohanó lett a sportág. Az én életem is szerteágazóbb és pörgősebb lett, noha az öttusa közelében maradtam. Sok dolog van, ami leköt, így különösen kellemes megállni néhány pillanatra, s elidőzni a múltban.

A versenydrukk szülte szorongás, vagy felemelő érzések törnek felszíne ilyenkor?

– Örömteli és pozitív érzések töltenek el. Egyfajta nyugalommal tölt el, hogy megélhettem, mert iszonyatosan jó volt győzni, ugyanakkor bizakodás éledezik bennem, hogy lesz olyan utód, aki ugyancsak megérezheti, milyen egy olimpia dobogóján, vagy annak tetején állni.

Világbajnoki címek, Európa- bajnoki aranyak után mennyiben volt más verseny az athéni olimpia?

– 1999-ben, vagy 2000 elején, vagyis a Sydney-i játékok előtt volt egy fogadás, amit a Magyar Olimpiai Bizottság akkori elnöke, Schmitt Pál adott. Az elnök úr leült az asztalunkhoz, s megkérdezte tőlem és edzőmtől, Kulcsár Antaltól, hogy hányadik olimpiánkra készülünk? Mosolyogtunk, mert a sportág első női olimpiai versenyét rendezték Sydney-ben, így mondtuk, hogy az első. Mire ő: „akkor mentek a levesbe”. Csodálkoztunk, hogy mondhat ilyet, hiszen a vb-t megnyertük. Aztán megtapasztaltuk. Felfoghatatlan a miliő egy olimpián annak, aki még nem járt ott. Egy helyen lakik az öszszes sportág képviselője, olyan emberekkel futhatunk össze, akiket a hétköznapokon a tévében csodálunk. A forgatag magával ragadhatja a sportoló figyelmét. Én így jártam 2000- ben. 2004-re úgy készültem, hogy mit nem ronthatok el, s tudtam, hogy mit kell tennem. Szerencsés napom is volt, a lósorsolással sem volt problémám, s minden összeállt a végére. Pedig nem úgy indult, a lovaglócuccomat például a szálláson hagytam a verseny reggelén, s a lövészet kezdetén a táblát is alig találtam el… Bizonyítani szerettem volna, és tudatosan haladtam előre lépésről lépésre.

Visszanézve a felvételeket, látni, hogy a Himnusz eléneklése után két másodpercre behunyta a szemét. Mire gondolt akkor?

– Csakis az lehetett, hogy meglett amiért dolgoztunk, amiért odamentünk.

Szakosztályvezetőként, a szövetség alelnökeként tűzközelben van. Hogy látja, lesz követő?

– Nagyon remélem, hogy igen, hiszen már van két kvótásunk az olimpiára, Kovács Sarolta és Demeter Bence. A célunk, hogy remek formában kerüljenek oda Tokióba. De nem kell ennyire messze mennünk, a budapesti világbajnokságon is jó szereplést várunk tőlük. Fontos, hogy a legjobb két magyar versenyző között legyenek, hiszen ha többen is szereznek indulási jogot, csak két nő és két férfi képviselheti hazánkat a 2020-as játékokon. Nagyon remélem, hogy éremmel jövünk haza Tokióból, nagyon sokat lendítene a fehérvári és a magyar öttusán egyaránt.