Volt fehérvári társak beszámolói is kellettek a döntéshez

Kritikus fontosságú mérkőzések várnak a Fehérvár AV19 jégkorongozóira, amiben hatalmas segítséget nyújthat a héten igazolt kanadai légiós, Ty Wishart.

Huszonegy meccs a New York Islandersben, öt a Tampa Bay Lightningban. Európai szemmel nézve irigylésre méltó számok, a jégkorongpiramis csúcsát jelentő észak-amerikai profi jégkorong-ligában (NHL) csak és kizárólag a legjobb, leggyorsabb, legtechnikásabb játékosoknak osztanak lapot. Ty Wishart ezen játékosok között szerepelt, akit 2006-ban az első körben – azaz a legjobbnak tartott fiatal tehetségek között – draftolta a San José Sharks csapata. Az NHL-es debütálásra végül egy kicsit várni kellett, de a 2008/2009-es szezonban erre is sor került, miután csatlakozott a floridai Tampa Bay csapatához. A 20 éves játékosnak öt mérkőzés jutott első szezonjában, míg végül egy góllal és öt assziszttal búcsúzott a legmagasabb szinttől.

Bár az osztrák bajnokság új lesz számára, az európai hokiban már otthonosan mozog Wishart

– Szerencsésnek mondhatom magam, amiért ilyen korán el tudtam érni az NHL szintjét – kezdte Wishart. – Nagyon sokat és keményen dolgoztam az évek során azért, hogy odáig eljussak, de ilyen lehetőségeknél az is fontos, hogy az ember jókor legyen a jó helyen.

Az észak-amerikai jégkorongban szocializálódott játékosok számára igen nagy váltást jelent az európai hoki, elég csak arra gondolni, hogy a pálya mérete sem azonos, az öreg kontinensen szélesebb pályán folyik a játék.

– Az első európai évemben Németországban játszottam, és elég sok időbe telt hozzászokni az itteni körülményekhez. Ezzel együtt is nagyon élveztem a játékot, mostanra pedig már teljes egészében sikerült az átállás, sokkal gördülékenyebb a játékom.

A német, cseh és svéd bajnokságban is megforduló játékos számos nemzetiséggel megismerkedhetett, melyek az EBEL-ben is szép számmal képviseltetik magukat. A folytatásban ez is fontos szempont lehet.

– Remélem, hogy az évek során megismert különböző játékstílusok terén szerzett tapasztalataimat tudom majd kamatoztatni az osztrák bajnokságban is. Nem tudom még, hogy mekkora különbségekre lehet számítani, de a saját játékomra fogok koncentrálni, és bízom a jó eredményekben.

A hét elején igazolt játékosnak nem sok ideje volt még közelebbről megismerkedni Székesfehérvárral, de a várossal kapcsolatos első benyomások mindenféleképpen pozitívnak mondhatók.

– Fantasztikus város, a történelmi belvárosban már többször is sétáltunk a családommal, akiket szintén lenyűgözött az új környezet. Az, hogy most itt lehetünk, itt játszhatok, szintén egy „jókor a jó helyen” pillanata volt az életnek, hiszen a Fehérvárnak kellett egy védekező játékos, míg én pont új csapatot kerestem magamnak. Miután hallottam, hogy ide keresnek játékost, beszélgettem néhány ismerősömmel, köztük Rob Pallinnel, aki három évig volt a Fehérvár vezetőedzője. Mindenkitől csak jót hallottam a csapatról, a közönségről, egyszóval az itteni munka minden aspektusáról, ami nagyban elősegítette, hogy rábólintsak az ajánlatra.

A harmincéves, mind észak-amerikai, mind európai tapasztalattal bőven rendelkező játékos az Akadémia növendékei számára is rendkívül hasznos tanácsokat adhat.

– Abból kifolyólag, hogy még csak nemrég érkeztem, nem tudom, hogy számítanak-e rám az utánpótlás-nevelésben. Ha arra kerülne a sor, hogy adódik egy ilyen lehetőség, nagyon szívesen vállalkoznék a feladatra.

A Fehérvár programjában még hat mérkőzés szerepel, amiből négyet ráadásul a tabellán előttük álló csapatok ellen kell megvívni. A nagyon fontos, automatikus rájátszást jelentő hatodik helyet az ezen mérkőzéseken elért jó eredménnyel kell majd megvédeniük a Fehérvári Ördögöknek, amiben a rutinos védőnek is nagy szerepe lesz majd.

– Új közeg, új bajnokság, új csapat, az ilyen váltás utáni első mérkőzések rendkívül izgalmasak egy játékos számára. Nagyon várom már az első mérkőzést, sok mindent kell majd bizonyítanom az edzőknek, a szurkolóknak, a játékostársaknak. Remélem, hogy mindenki elégedett lesz a mutatott játékkal – zárta a 30 éves bekk.

Az még a jövő zenéje, hogy milyen nyomokat fog hagyni az Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok közönségében, azt viszont már tudni lehet, hogy milyen eredményekkel tudná túlszárnyalni elődjét. A január elején távozó Ryan Glenn 21 mérkőzésen kilenc gólpasszal szerzett ugyanennyi pontot, így nagyjából minden második mérkőzésen kellene egy pontot jegyeznie az új szerzeménynek. Ha emellett még a fehérvári védelem oszlopos tagjává is ki tudná nőni magát, valószínűleg nem tartana majd sokáig, hogy az ő nevét is skandálja az Ördögkatlan közönsége.