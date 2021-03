Vojvoda Dávid, a fehérváriak válogatott hátvédje érmet remél

Az alapszakaszból mindössze egy mérkőzés van hátra a férfi kosarasoknál. A hátvéd, Vojvoda Dávid szerint a folytatásban kiegyensúlyozottabb lesz az Alba.

A nyáron tért haza egyéves északolasz kitérő után, Reggio Emiliában töltött egy nem túl jól sikerült idényt, majd több évre elkötelezte magát az Albához. A szezon jól indult, azonban az utóbbi időszakban megakadt a gárda gépezete, jóval több volt a vereség, mint a győzelem. Múlt hétvégén végre siker jött, a csapat nyert Pécsett, ezzel biztosította 5. helyét a rájátszásban. Szerencsével végezhetnek még előrébb de ehhez kellenek a riválisok botlásai is.

– Az idény eddigi meccsei kapcsán vegyesek az érzéseim, felemás az eddigi produkciónk. Jól kezdtünk, győzelmekkel, később akadtak vereségek, majd hol nyertünk, hol kikaptunk, aztán jött egy hatmeccses széria, diadalokkal. Alulmaradtunk Szombathelyen, elindultunk a lejtőn, kudarcok következtek, nagyon remélem, a hétvégi baranyai győzelemmel lezártuk ezt az időszakot – mondja Vojvoda Dávid, a Fehérvár és a válogatott erőssége.

– Sok összetevője van, hogy több olyan meccset elveszítettünk, amelyet hoznunk kellett volna. Bízom abban, az alapszakasz utolsó meccsén itthon legyűrjük a Falcót – hatalmas bravúr lenne –, ha jó szájízzel zárjuk az első etapot, magabiztosabban várhatjuk a playoff küzdelmeit. Előttünk van a magyar kupa nyolcas döntője, aztán a bajnoki folytatás, végre teljes csapattal gyakorolhatunk, ami az elmúlt időszakban nem valósult meg.

Azt mondja, az elmúlt másfél hónap gyenge eredményei a fáradtságnak is köszönhetőek, gyakorlatilag kétnaponta vívtak meccseket, nem is csoda, hogy az izmok nem úgy engedelmeskedtek, ahogy korábban.

– Úgy gondolom, a támadásokkal nem volt gond, a védekezéssel annál inkább, túl sok pontot kaptunk, a játékunk ezen része sajnos szétesett. Ha ezen tudunk változtatni, előrelépünk, reális cél lehet a négy közé jutás, az érem. Tavaly nyáron ezt a célt tűzte ki a vezérkar, a szakmai stáb és én is, hiszem, hogy ezt meg is tudjuk valósítani. Nagyon valószínű, hogy az 5. helyen zárjuk az első etapot, ami azt jelenti, pályahátrányból fogunk kezdeni. Én úgy számolok – ez tűnik valószínűnek –, hogy az 5. helyen zárunk, ugyanis ha meg is verjük a Falcót, a többi eredménynek számunkra nagyon szerencsésen kell alakulnia, ami aligha következik be. Szerintem a Szeged végez a 3. helyen, velük találkozunk a negyeddöntőben. Kétszer nagyon simán, több mint húszpontos különbséggel vertek bennünket, egységes csapatuk van, ezzel együtt is meggyőződésem, jobbak vagyunk nálunk, képesek vagyunk legyűrni őket. Ez nem tűnik lehetetlen küldetésnek. Ha megvalósul, az eredeti célkitűzést, az elődöntőt elérjük, de én bízom a még jobb szereplésben. Ha érmesek vagyunk, kiléphetünk a nemzetközi porondra, ami egyértelmű elvárás velünk szemben. Azzal tavaly nyáron tisztában voltam, hogy az Albával 2020 őszén nem szerepelek külföldi együttesek ellen, de remélem, hét hónap múlva ez megvalósul.

Az április közepén kezdődő bajnoki rájátszás előtt rendezik a magyar kupa nyolcas döntőjét a fővárosban, jövő kedden sorsolnak a szövetségben.

– Az úgynevezett nagy csapatokat, a Falcót és a bajnoki alapszakaszt minden bizonynyal megnyerő Szolnokot jó lenne elkerülni az első körben, de ez nem kívánságműsor. Ha el akarjuk hódítani a serleget, három meccset kell nyernünk, tehát mindenkit le kell győznünk, akivel találkozunk. Kerülhetünk könnyebb és nehezebb ágra is. Négyszer nyertem kupát és bajnokságot az Olajjal, nyilván az a cél, hogy az Albával is nyakamba kerüljön a legfényesebb medál.