Vízilabda-eredmények is születtek

Bicske II–Csákvár „B” 4–3 (1–0)

Gól: Kovács Z. (16.), Nagy K. (51.), Nitti (60.), Sebján (63.), ill. Györök (50.), Rácz (57.), Csörgei (79.)

A Pázmánd–Szár összecsapás elmaradt, mert a Pázmánd csapata nem jelent meg a találkozón. Mivel nekik sorozatban már ez volt a második mérkőzésük, amelyre nem álltak ki, a versenykiírásban foglaltak szerint kizárja őket a további küzdelmekből az MLSZ Fejér Megyei Igazgatósága. Miután az előző héten, a Bicske II ellen sem álltak ki, 20 000 Ft pénzbüntetésben részesültek – így a kizáráson felül természetesen a Szár ellen le nem játszott mérkőzésükkel kapcsolatban is hasonló szankciót fognak kapni.

Csabdi–Velence II 2–5 (2–2)

Gól: Lendér (5.), Sólyom T. (10.), ill. Urschler (7., 38.), Pál I. (43.), Mocsári (68.), Horváth Flórián (79.)

Alcsútdoboz– Csákvár „A” 1-1 (1-1)

Gól: Dudás (12.), ill. Pergel (20.)

Lajoskomárom– Mezőfalva 1-3 (0-1)

Vezette: Nagy Károly

Lajoskomárom: Balogh B. – Völgyi, Orbán (Orosz), Szakáts (Őri), Berta – Takács K. (Labossa), Szalkai, Sonkoly, Vései – Reizinger, Dobai. Edző: Vései Martin

Mezőfalva: Tóth N. – Balázs, Kovács A., Paget, Garda – Sági I J., Márki, Mekota, Bozoki M. – Godslove, Bozoki D. Vezetőedző: Masinka László

Gól: Vései (74.), ill. Garda (24., 47.), Kovács A. (60.)

Alap–Besnyő-Iváncsa II 1-5 (0-3)

Gól: Major (66.), ill. Víg (67., 72.), Varga L. (21.), Deli (30.), Balogh D. (34.)

Dunaújváros Stadion, „B” csoport

Nagykarácsony–Baracs 1-6 (0-3)

Vezette: Piros László Nagykarácsony: Turi – Kisari, Kovács D., Tábi, Brogyányi – Fekete, Wadolowski, Szűcs R., Kacz – Szabó M. (Sümegi, Rácz), Felföldi. Vezetőedző: Mergl István

Baracs: Pék – Fülöp, Prókai (Kiss N.), Bartók S., Varga T. – Éliás (Rezes), Mazán (Badi B.), Badi K. (Németh T.), Ásványi (Sebestyén) – Parádi, Nagy D. (Lázár). Edző: Idei Szabolcs

Gól: Fekete (80.), ill. Nagy D. (9., 26.), Varga T. (15.), Sebestyén (49.), Lázár (71.), Badi B. (78.)

Kulcs–DPASE U19 1-11 (0-6)

Gól: Völcsei (42.), ill. Al-Sheraji Rauf (9., 23., 38., 40, 49., 67.), Kovács B. (17., 21., 80.), Rácz (58.), Áman (73.)

Előszállás–Sárbogárd 0-9 (0-7)

Vezette: Szabó Gyula

Előszállás: Garbacz – Németh F. (Kálmán), Harasztia, Csontos, Balogh D. – Tóth S., Balogh I., Szalai Sz. (Kovács Zs.), Eper – Kercza (Kiss Gy.), Romhányi (Horváth G.).

Sárbogárd: Farkas Z. (Brúzsa) – Gráczer G. (Bruzsa), Gráczer Bence, Gulyás-Kovács, Kállai – Sükösd, Husvéth (Deák), Bezerédi, Gráczer Bálint – Erdélyi, Kókány. Vezetőedző: Pajor László

Gól: Bezerédi (8.,14., 15., 18., 20.), Gulyás-Kovács (10.), Kókány (32.), Sükösd (52.), Erdélyi (70.)

DUFK–Vajta 1-5 (1-3)

Gól: Kürti (11.), ill. Rezicska R. (28., 36., 58.), Kovács II N. (14., 79.)

Sárbogárd II– Ercsi Kinizsi 1-5 (0-2)

Vezette: Somogyvári Attila

Sárbogárd II: Farkas Z. (Deák) – Vagyóczki, Kindl, Palásti, Molnár M. – Gyuricza, Simon Cs., Morvai (Bögyös) – Luczek, Lajtos. Vezetőedző: Pajor László

Ercsi Kinizsi: Hodula K. – Tóth K. (Holentoner), Hodula V. (Bognár B., Kovács P.), Tolnai, Mónus (Hamar) – Gróf, Pintér L. (Rebők), Kondreska, Ivacs -, Szalánczi, Kővári L. Vezetőedző: Lieber Károly

Gól: Kindl (53.), ill. Pintér (28., 30.), Ivacs (44., 76.), Kovács P. (68.)

Szabadnapos: Perkáta

Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő–Zichyújfalu 10-2 (3-0)

Vezette: Obuch Zoltán

Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő: Pölöskei (Nyári) – Czifra, Király B., Balogh Á.., Varga B. – Radács, Somogyi, Vaskó, Pinczési -Orbán, Fekete. Vezetőedző: Balogh Zsolt

Zichyújfalu: Tridinger – Rátkai, Berki, Tömör L., Paksi – Németh Z., Németh P., Encsi, Szép – Tömör Cs. (Károsi), Szegi.

Gól: Király B. (20., 77.), Orbán (57., 72.), Fekete (16.), Paksi (27., öngól), Vaskó (44.), Czifra (47.), Varga B. (58.), Balogh Á.(59.), ill. Szép (65., 74.)

Flavus Velence– Szabadegyháza 5-0 (2-0)

Gól: Gulyás (39., 76.), Tamon (65., 79.), Baloni (31.)

Szabadbattyán– Seregélyes 4-2 (3-2)

Gól: Méreg (19.), Kovács G. (24.), Penzer (34., öngól), Balogh G. (65.), ill. Szurovcsják L. (19.), Zsilovics A. (26.) Kiállítva: Méreg (74., Szabadbattyán).

A Pusztaszabolcs–Sárosd mérkőzés elmaradt, mert a Pusztaszabolcs nem állt ki.

Csór Truck-Trailer– Főnix FC 0-7 (0-3)

Vezette: Ferenczik István

Csór Truck-Trailer: Mernyei – Mázsa (Balázsik), Tolnai (Kalapács), Botka (Budai), Pécsi (Právics) – Kovács P., Vári, Vidermann (Radnics) – Nyakas, Kaufmann.

Főnix FC: Tóth M. – Martin (Dencinger), Knausz (Totsche), Kertész (Katona), Schäffer (Szaniszló) – Király J., Csiba (Hanzli), Kovács K. (Bognár I.), Zs. Nagy – Truckeszitz, Ambrus. Vezetőedző: Pavlik József

Gól: Király J. (15., 65., 80.), Kovács K. (33.), Kertész (36.), Bognár I. (56.), Katona (58.)

Sárszentágota–LMSK 3-4 (3-2)

Gól: Kovács K. (15., 31., 39.), ill. Sütő (11., 60.), László (33.), Balla B. (70.)

Főnix-Gold U19– Kőszárhegy 9-0 (5-0)

Gól: Fodor (4., 29., 46.), Kurcz (51., 59.), Hegedüs M. (17.), Tóth K. (27., öngól), Szamarasz (39.), Varga B. (73.)

Enying–Aba Sárvíz 6-1 (3-0)

Vezette: Jónás Péter Enying: Lang – Dobai, Kovács L., Kalló, Bogár – Csizmadia, Szili, Szőke, Halász – Vass, Spergli. Vezetőedző: Molnár Ferenc

Aba Sárvíz: Denke B. – Zsifkovics, Denke O., Réti G., Lakk – Glócz Z., Madácsi, Balogh T., Esze Z. – Glócz H., Réti R. Vezetőedző: Bor József Dezső

Gól: Kovács L. (13., 71.), Szőke (29., 35.), Szili B. (50.), Csizmadia (74.), ill. Madácsi (58.)

MPF Ráckeresztúr– Martonvásár 1-5 (1-1)

Vezette: Kovács Tamás

MPF Ráckeresztúr: Boza – Mayer, Neuvert, Bendák, Hartai – Borsos, Ducsai, Takács M., Takács B. – Horváth B., Horváth Á.

Martonvásár: Szeidl – Vörös, Hernádi, Neuvert, Juhász B. – Kádár, Szilágyi, Cservenka, Cziklin. Vezetőedző: Patkós Csaba

Gól: Hartai (21.), ill. Neuvert (39., 70.), Hernádi (54., 76.), Kádár (79.) Kiállítva: Szilágyi (30.)

Gyúró–Kápolnásnyék 0-3 (0-1)

Gól: Salacz Z. (35.), Kiss Á. (42.), Csibi (45.)

Martonvásár Mustang– Tordas 1-10 (0-5)

Vezette: Gere Sándor

Martonvásár Mustang: Moszt – Lak, Gábor, Gutyina, Süle – Horváth Z., Molnár R., Halenár, Asbóth – Bruck, Horváth Á. Tordas: Bátyi – Csányi, Teszár, Udvaros, Kuti – Kanyó, Hermann, Fridrich, Szabó B. (Szalay) – Mészáros O. (Endrefalvi), Berki. Vezetőedző: Korolovszky Gábor

Gól: Halenár (50.), ill. Csányi D. (18, 26., 47., 66.), Hermann (5., 72.), Mészáros O. (23., 29.), Fridrich (73.), Szalay (78.)

Etyek–Vál 1-3 (0-2)

Gól: Mándoki (60.), ill. Zágoni L. (20., 25.), Szarvas (74.)

Iszkaszentgyörgy– Bakonycsernye 0-2 (0-1)

Gól: Hancsák (35.), Strommer (55.)

Gól: Pőcze (27.), Horváth Zs. (52.), László (72.), ill. Andocsi (23.), Csányi R. (76.)

Videoton Baráti Kör– Bodajk 0-10 (0-5)

Gól: Molnár T. (20., 26., 49.), Varga D. (61., 72., 80.), Vincze (3.), Fülöp (5.), Orosz (33.), Takács V. (76.)

Pátka–Mór II 1-2 (0-1)

Gól: Horváth T. (42.), ill. Dreska A. (21.), Dreska Z. (49.) Kiállítva: Wachtler (38., Mór II).

AZ ELLENFÉL TISZTELETE

Már a Műfüves Bajnokság tavalyi sorozatában is akadtak olyan csapatok, amelyek nem álltak ki, nem utaztak el a fordulók helyszínére, nem törődve azzal, hogy soros ellenfelük várja őket a kisorsolt mérkőzésre, játszani szeretne, minél jobban felkészülni a tavaszi idényre. Ez a tendencia, úgy tűnik, nem változott idén sem, mivel a II. osztály Északi csoportjában korántsem „izmosan” szereplő Pázmánd (a felnőtt bajnokságok közül egyedüli nulla pontosként) – amely lényegében már most felkészülhet a harmadik vonalra – immár másodjára semmibe vette ellenfelét – ezúttal a szári együttest. Nem lehet azt mondani, hogy az MLSZ Fejér Megyei Igazgatósága ne támogatná ezt az amúgy az egyesületek döntő többségénél népszerű felkészülési pontvadászatot, hiszen a költségek jelentős hányadát átvállalja, és így csak tizennyolcezer forintba kerül egy-egy gárda indulása. A Pázmánd viszont azon túl, hogy elbúcsúzhat a bajnokságtól – mert másodszori ki nem állása automatikus kizárást jelent –, még a nevezési díj több mint dupláját is kénytelen lesz befizetni a megyei szövetség számlájára. Kérdezzük, megérte ez, hiszen a létszámhiánnyal akár már a nevezéskor is tisztában lehettek? Az aktuális ellenfelek keserű szájízzel vették tudomásul, hogy meccs nélkül maradtak, de legfőképpen azt, hogy nem kapták meg a kellő tiszteletet…