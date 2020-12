Vív a szakaszvezető

A koronavírus miatt heteket nem edzett, majd az öttusaversenyek nélküli időszakot vívóviadalokkal próbálja átvészelni Demeter Bence, a Volán Fehérvár kiváló öttusázója. Aki immár szakaszvezetőként készül a tokiói olimpiára.

Nem szerepelt rosszul, a 13. helyen zárt a párbajtőrözők felnőtt Magyar-kupa fordulóján Demeter Bence. A Volán Fehérvár 30 esztendős öttusázója nehéz időszakon van túl. Rengeteget, másfél hónapot hagyott ki a koronavírus miatt. Néhány napos hőemelkedés, fáradtság és ízületi fájdalmon kívül más tünete nem volt, de sokáig nem produkált negatív tesztet, így nem kapott újra sportengedélyt, nem kezdhette el az edzéseket, július közepétől október közepéig volt kényszerpihenőn. A „szabadidőben” nyaralt a szerelmével, sorozatokat nézett, s angolul tanult. No és gép elé ült, hogy részt vegyen néhány online-póker-versenyen. Mert viadal nélkül nem élet az élet.

– Kisebb összegeket nyertem csak, mert nem játszom nagy téttel, csak szórakozásképpen ülök a gép elé. Korábban sokat ultiztam, de a pókert is megszerettem – nevetett az olimpiai kvótával rendelkező, s a nyári játékokra most már elszántan készülő Demeter Bence.

– Az elmúlt időszakban sikerült nagyjából összeszednem magam. Rendszeresen tudok edzeni, mind az öt számban szinte ugyanolyan magas szinten tudok tréningezni, mint eddig. Próbálom kihasználni a lehetőségeket a versenyzésre, ezért indulok el a vívóviadalokon. December 18-20 között a felnőtt országos bajnokságon is pástra lépek. Az egyik kedvenc számom a vívás, kiváló alkalom, hogy gyakoroljam a számot. Ha az adott ellenfél „kézre áll”, akkor az öttusázó egyszer-egyszer el tudja csípni a vívót, de az elmúlt 10-20 évben nőtt a különbség vívótudásban a párbajtőrözők és az öttusázók között. Régen többször odakerültek az öttusázók a legjobb vívók közé egy magyar bajnokságon. Ez talán abból is adódik, hogy a vívók már jóval korábban, 5-6 évesen elkezdik űzni a sportágat, az öttusázók 11-12 éves korukban fognak először pengét. Egy ügyesebb öttusázó oda tud érni a legjobb 16, vagy legjobb hat közé.

Szinte belegondolni is szörnyű, az eddig egyetlen olimpiai indulási joggal rendelkező férfi öttusázó 2019. szeptemberében, a világbajnokságon indult utoljára öttusaversenyen.

– Nagyon hiányzik már a versenyzés. Pikkeltem kicsit a szövetségre a nyáron, hogy nem voltak versenyek, az ob-t pedig a vírus miatt kellett kihagynom. 2020 januárjában négytusa-viadalon szerepeltem, de az nem volt az igazi. Ezért is kellenek a vívóversenyek, hogy ne teljes megilletődöttségben álljak majd a pástra az első világkupa-futamon 2021-ben.

A tervezett program szerint február végén adna otthont Budapest a hagyományos, fedett pályás nemzetközi viadalnak, majd március végén a hazai megmérettetéssel indulna a világkupa-sorozat, melynek keretében áprilisban Szófiában rendeznének két versenyt, majd május közepén lenne a vk-döntő. Június elején a világbajnokság, júliusban pedig az Európa-bajnokság szerepel a programban. Augusztus 3-tól pedig Tokióban már az olimpiai mezőny versenyezne.

– Bizakodó vagyok, hogy tavasszal már enyhülnek a korlátozások, és tudunk utazni a versenyekre. A vb-n mindenképp szeretnék részt venni, s bizonyítanék a hazai világkupa-versenyen is. Ha minden jól alakul, az Eb előtt el lehet gondolkodni azon, hogy egyéniben induljak, vagy már az olimpiára tartalékolva csak váltóban álljak rajthoz.

Demeter Bence szeptember elsejétől a Sportszázadban is szolgálatot teljesít. Azelőtt egy éven át önkéntes területvédelmi tartalékos volt. Több öttusázóhoz hasonlóan Bence is élt a lehetőséggel, s felvételt nyert a Sportszázadba.

– Ez egy kettős életpályamodell. A sportpályafutás végén alternatívát kínál a Honvédség, közben remek versenyzési lehetőséget is nyújt. Katonai megmérettetéseken vehetünk részt. Hidat képezünk a civilek és a katonaság között – mesélte Demeter szakaszvezető. – A sportszázados katonák a járványhelyzet idején próbálják levenni a terhet az egészségügy válláról, s van, aki a határon teljesít szolgálatot.