Visszavonult a fehérvári autóversenyző

Alig múlt 44 esztendős Kismarty-Lechner Gábor, mikor lezárult a túraauató-világkupa (WTCR) 2020-as idénye. A fehérvári pilóta újoncként vonul vissza.

Mikor begördült az aragóniai pálya boxutcájába, s a team tagjai a Zengő Motorsport állomása elé tolták a Cuprát, Kismarty-Lechner Gábor könnyeivel küszködve áramtalanította az autót, lazította meg a biztonsági övet, s kezdte leküzdeni magáról a kesztyűket.

Elérzékenyült a szezonzárón 44. születésnapját ünneplő fehérvári autóversenyző, hiszen utoljára ült a WTCR-es Cupra volánja mögött. Kismarty-Lechner Gábor újoncként vonult vissza a túraautó-világkupától.

A korábban több kategóriában is magyar bajnoki címet szerzett, vagy éppen a nemzetközi értékelésekben is dobogóra álló pilóta elégedetten zárta a szezont. Valóra váltotta álmait. Az első WTCR-verseny kivételével minden futamon sikerült pontot szereznie, s az igen erős, 26 pilótát számláló világkupa-mezőnyben a 19. helyen zárt a végelszámolásnál. Vezetéstechnikából és a mentális felkészülésről, tűrőképességről is nagyon sokat tanult.

– Azzal, hogy egy teljes szezont mehettem a WTCR-ben, egy álmomat váltottam valóra. Azonban időben, energiában, pszichés területen is olyan megterhelő világ, amit három gyermek és munka mellett nem tudok hosszútávon vállalni – jelentette ki Kismarty-Lechner Gábor. – A célkitűzéseimet elértem, nagyon sokat tanultam, pontokat szereztem a sorozatban, és WTCR Trophy értékelésben felállhattam a dobogóra, egyszer harmadik lettem. Nem mondom, hogy abbahagyom az autóversenyzést, hiszen készülünk az egy hónap múlva rajtoló dubai 24 órás versenyre, de az ilyen aktív autóversenyzéssel kapcsolatos élettől visszavonulok. Inkább a gyerkőceimmel, a családommal, a vállalkozásaimmal foglalkozom a továbbiakban. Nagyon köszönöm mindenkinek, aki támogatott, a Zengő Motorsportnak, Zengő Zolinak, hogy itt lehettem. Köszönöm a feleségemnek, Hannának, hogy végig támogatott, hogy ez az álom megvalósulhasson. S a három legnagyobb szurkolómnak, három gyermekemnek, Benjinek, Dominak és Olivérnek.

Természetesen külön köszönöm az idényt azoknak a srácoknak, akik az autómon dolgoztak, mérnökömnek Sancinak, Süsünek, Csabinak és Gabinak. Nehéz szezon volt, rövid, de nagyon intenzív, minden pillanatát élveztem, jó hogy itt lehettem. Tiszta szívből kívánom mindenkinek, függetlenül attól, hogy drukkolt, vagy kevésbé drukkolt nekem, hogy az álmaikat ugyanolyan hatékonysággal tudják megvalósítani, mint ahogy nekem sikerült ezt az álmomat valóra váltani – búcsúzott Kisma.