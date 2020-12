Visszavágott az AV19

Az első két játékrészben szoros meccset játszott a Fehérvár a Villach otthonában, ám az utolsó húsz percben három gólt szerezve remekelt, és megérdemelten szerezte meg a három pontot. Az AV19 továbbra is a negyedik helyen áll az ICE Hockey League-ben!

Volt miért visszavágnia az AV19-nek, hiszen a szezonban szenvedő Villach mindhárom pontot elvitte Fehérvárról egy héttel ezelőtt. Az utolsó előtti pozícióban szerénykedő házigazdák edzőt is váltottak, Érdről visszahozták korábbi mesterüket, ám Rob Daum nem volt ott a kispadon, a másodedző helyettesítette. Antti Karhula, a fehérváriak mestere úgy döntött, ezen a találkozón Kornakker Dánielnek ad lehetőséget a kapuban, ami egyáltalán nem ritka alkalom, sőt a fiatal hálóőr immár eggyel többször lépett pályára, mint Jaroslav Janus.

Kellett is Kornakker, mert meghúzta az első öt percet a Villach, az egész első harmadban több remek védést is bemutatott, egyszer pedig a kapuvas segítette ki. Hári Jánosék nem akartak ugyanabba a folyóba kétszer belelépni, nevezetesen, hogy előnybe kerüljön a Villach, és pazarul kihasználták első emberelőnyüket. A hatodik percben Colton Hargrove belőtt korongját Szabó Dániel juttatta a gólvonal mögé, 0-1. A válogatott védő a szezonban szerzett három találatából kettőt a Villach ellen szerzett, ráadásul zsinórban második meccsén lőtt gólt. Nem fogta meg a házigazdákat a gól, többször lőttek, mint a Fehérvár, és a harmad utolsó öt percének elején egy kissé lazán vett fehérvári korongkihozatal után Chris Collins lépett meg, aki Kornakker lábai között küldte a ketrecbe a pakkot, 1-1.

A második játékrészben egymás után két emberelőnyt kapott a Villach. Kezdetben nem tudott olyan éles lenni fórban, mint az első harmadban a Fehérvár, a vendégek még komoly ziccert is ki tudtak alakítani hátrányban, ám végül a hazaiak is, akik fordítottak, amikor egy kipattanót a mélységből érkező kanadai Sahir Gill varrt be, 2-1. Ezt követően egyértelműen a Villach dominált, ám még mielőtt nagyon lendületbe jöttek volna, sikerült egyenlíteni! Sárpátki Tamás lövése után a korong a kapusról Erdély Csanád elé pattant, aki, mint az a videózás után kiderült, átjuttatta a gólvonalon a pakkot, 2-2. Egy-egy nagy ziccer mindkét csapat előtt adódott a második szünet előtt, izgalmas, szoros harmadik játékrészre volt kilátás!

Ebben pedig hamar örömét is lelhette a fehérvári legénység, mert a 44. percben Michael Caruso bomba gólt lőtt a kék vonalról, 2-3. De még nem volt vége az AV19-parádénak, mert a korábban vezető gólt szerző Gill hibáját kihasználva Sárpátki Tamás emberhátrányban (!) tovább növelte az előnyt, 2-4! Caruso, Szabó Danihoz hasonlóan sorozatban második meccsén talált be, Sárpátki pedig két hónap után szerzett ismét gólt. Nem meglepő, hogy a házigazdáknak nem esett jól a két bekapott gól, a hátralévő mintegy tíz percben rohamozták Kornakker kapuját, de a fiatal hálóőr ezúttal is szépen helytállt. Ám elől is maradt még puskapora a Fehérvárnak! Emberelőnyben Bartalis István, Erdély Csanád passzából lőtt a hálóba, ezzel eldőlt, 2-5!

A meccs végén, jobb híján a Villach némi balhéval vezette le a feszültséget, bár mindkét oldalon gyűltek a büntetőpercek. A házigazdák továbbra is hullámvölgyben vannak, míg az AV19 zsinór­ban másodszor győzött és továbbra is a negyedik helyen áll az ICE Hockey League-ben. A hétvégén ismét itthon lép jégre a csapat, szombaton 17:30 órától azt a Grazot fogadják majd, amelyet novemberben 5-2-re kalapáltak el az Ifjabb Ocskay Gábor Jégcsarnokban.