Visszavágott a Dunaújváros

Az Erste Ligára készülő két Fejér megyei jégkorongcsapat ismét egymás ellen lépett jégre, ezúttal a királyok városában randevúzott a Fehérvári Titánok és a Dunaújvárosi Acélbikák.

Ezt ne hagyja ki! Fojtófogással vittek földre Jakab Péter testőrei egy volt jobbikos országgyűlési képviselőt (videó)

Szeptember 3-án Dunaújvárosban már összemérte tudását a két együttes, akkor 0-0-ás első harmadot követően fölénybe került a Titánok, és végül magabiztosan, 5-0-ra nyert Anatoli Bogdanov gárdája.

Ezúttal Székesfehérváron találkozott egymással a két csapat, a fehérváriak összeállításában szerepelt egy próbajátékos is, méghozzá a szlovák Sebastian Hudec. Az első játékrész gólt nem, csak fehérvári kapuvasat tartogatott a kilátogató szurkolóknak. A folytatás ezúttal azonban nem úgy alakult, ahogy néhány nappal ezelőtt. A második harmadban mindegyik gárda többször is támadhatott emberelőnyben, de mindkét félnek volt lehetősége emberhátrányban is, egy ilyen szituációból szerezte meg a vezetést a DAB. A dunaújvárosiak csapatkapitánya, Szappanos Dávid léphetett ki ziccerbe, nem hibázta el az esélyt, 0-1. A Titánok csapatát szemmel láthatóan kicsit megfogta a bekapott gól, de újabb találat már nem született ebben a játékrészben.

A záróetap is a vendégeknek indult jobban, Németh volt eredményes egy kontrát követően, 0-2. Már-már úgy tűnt, eldőlt a győzelem sorsa, de gyorsan jött a hazai szépítés, az előszezonban remeklő Ambrus Csongor talált be. Nyomtak a fehérváriak, majd az egyik dunaújvárosi védő szeretett volna verekedni, de nem talált partnert magának. Később emberelőnyben játszhatott a Fehérvár, a fórt ki is használta Anatoli Bogdanov csapata, Rétfalvi Kristóf lőtt a dunaújvárosi kapuba. Úgy tűnt, hogy hosszabbításba torkollik a megyei rangadó, de akkor jött Lőczi Árpád, aki megszerezte a győztes gólt az Acélbikák számára. A dunaújvárosiak ezzel a győzelemmel megszerezték első sikerüket az előszezonban.

A jövő héten mindkét megyei csapat számára elkezdődik az új, Erste Liga idény. A két gárdában közös, hogy erdélyi túrával indítják a kiírást, a Titánok a Csíkszereda ellen, a DAB Gyergyóban lép majd jégre szeptember 17-én.