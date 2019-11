Visszatértek a helyes útra

Jobb híján a szekszárdi sportcsarnokban volt kénytelen vendégül látni a Kisvárda együttesét a Dunaújvárosi Kohász a K&H női első osztályú kézilabdaligájának pénteki játéknapján – sikerrel vették a szabolcs-szatmári akadályt György László lányai.

Tudtuk jól, hogy nehéz találkozó elé néz a Duna menti alakulat, hiszen a náluk két pozícióval előkelőbb Kisvárdát fogadták a Keselyűsi úton – most azt kellene írnom, hogy „hazai környezetben”, de ebben az esetben hazudnék. Felújítási munkálatok zajlanak a újvárosiak sportcsarnokában, így ideglenesen áttette székhelyét Szekszárdra a Kohász csapata.

Egy szó mint száz, félig-meddig tehát otthon játszott a DKKA, amely valamelyest idegesen kezdte a találkozót – első két kapura lövésüket el is puskázták. S a büntetés ekkor természetesen sosem marad el: az ex-győri Orbán Adrienn szerezte a mérkőzés első gólját, s a vezetést is a vendégek számára. A találatok felváltva érkeztek egészen a tizedik percig, ekkor nőtt először két-, majd háromgólosra az előnyük az újvárosiaknak (6-3). Ezt a kis fórt a 20. percig tudta tartani György László gárdája, ekkor újból egy lett közte, sőt – támadhatott is a Kisvárda az egyenlítésért. Feltehetően a félidő szele söpörhetett végig a pályán, amit a Kohász érezhetett meg inkább: nagy hajrába kezdtek, mely egy némiképp megnyugtató, négygólos félidei előny képében mutatkozott meg (14-10).

A második játékrész megkezdését jelentő sípszó után nem sokkal ötre nőtt ez a szám, s ezután a vendégek vezetőedzője, Bakó Botond időt is kért, mintegy megakadályozván, hogy idő előtt eldőljön a találkozó végkimenetele. Döntése őt igazolta – a szabolcsiak feljöttek két gólra, tehát lőtávon belül jártak újból, utoljára ilyen közelségben a 27. percben járt a fekete mezes csapat (20-18).

Egy kivételes gárda az ilyen szoros és mindent eldöntő pillanatokban is meg tudja mutatni, mennyire kiválóan és eredményesen tudnak játszani együtt, csapatként: a mérkőzésen négy gólig jutó (abból háromszor a hétméteres vonal mögül eredményes) Szekerczés Luca vágta be a rendre rábízott büntetőt, majd Kazai Anita találatával újfent négy egység volt köztük, s ez volt talán az a pillanat, amikor érződött, hogy ma nem tudnak Siska Pálmáék borsot törni a Duna-partiak orra alá – utóbbi 7 gólja ellenére sem.

Szűk öt perc következett a véghajrában, amely azért különösen említésre méltó, mivel nem mozdult semerre sem az eredményjelző tábla ez idő alatt, s ez is egyértelműen György László csapatának malmára hajtotta a vizet.

Az utolsó vendégtalálatot a már megemlített Siska Pálma szerezte, ám jött rá még válasz, nem is egy, mindjárt kettő: Triscsuk Krisztina után Mihály Petra is betalált, s utóbbi ki is alakította ezzel a magabiztos hazai sikerrel zárult végeredményt, 24-19.