Visszatért az arénába a bronzérmes csapat

Ismét a Panchóban találkoztak az NB I.-es Vál-völgyi csapat játékosai, a Puskás Akadémia FC labdarúgói, ahol az ilyenkor szokásos orvosi vizsgálatok után hamarosan megkezdődhet az alapozó időszak.

Az első két nap a labdarúgók fizikális állapotának felméréséről szól, amelyet minden félszezonban elvégeznek a klubnál, hogy pontos és teljes képet kapjanak a csapat állapotáról. Majd a hét második felében megkezdődhet az edzésprogram, a készülés a kihívással teli idényre.

Hornyák Zsolt bízik benne, hogy a tíznapos összetartás alatt összeáll a csapat és készen fognak állni a rajtra.

– Arra alapozunk, hogy lesz négy barátságos mérkőzésünk, főleg külföldi ellenfelekkel, bár a koronavírus-szabályok változásával, amiket a napokban hoztak, még nem alakult ki a végleges menetrend. Terveink szerint az Eszék, a Topolya, a Slovan Bratislava és az Omonia Nicosia együtteseivel is találkozunk. Mindegyik gárda jó, erős csapat – kezdte nyilatkozatát, majd az első nyári igazolásukról, a portugál Joao Nunesről is szót ejtett, aki nagy erősítés lehet a felcsútiaknak. A luzitán középhátvéd a Benfica neveltje, a lisszaboni piros-fehérek B csapatából igazolt 2016 augusztusában a lengyel első osztályú Lechia Gdanskhoz, az Ekstraklasában 76 mérkőzésen, a kupában hatszor jutott szerephez.

– A múlt évben is szerettük volna szerződtetni, de akkor a Panathinaikoshoz ment, így nem jött össze, de örülök, hogy most meg tudtuk szerezni, ő egy nagyon univerzális játékos. Emellett természetesen további erősítéseket is tervezünk a középpályára, valamint a támadósorba is szeretnénk játékost hozni Vanecek mellé. Nem beszélve Gyurcsó Ádám megüresedett helyéről.

A csapatban láthatóan nagy az összhang továbbra is. ­Deutsch László, Tamás Nándor és Tóth Balázs egyönte­tűen elmondta: alig várják, hogy megkezdődjön a nagy kihívásokat tartogató szezon. Szeretnének minél tovább menetelni az Európa-ligában, valamint a bajnokságban és kupában is sikeresek akarnak lenni. Tóth Balázs kiemelte, hogy nagyon élvezte ezt a két hetet, amit a családjával és barátnőjével tölthetett. Úgy érzi, teljesen feltöltődött, és alig várja a közös munkát az új kapusedzővel, Balajcza Szabolccsal, aki Tóth Balázs mellett, Hegedüs Lajossal és Auerbach Martinnal dolgozik majd. A szakember összesen 357 bajnoki mérkőzésen állt a gólvonalon.