Visszatérhet otthonába a MOL Fehérvár

Még júniusban robbant a bomba: a 2018 decemberében átadott MOL Aréna Sóstó vízrendszerében kimutatták a pseudomonas aeruginosa nevű baktériumot, s ez elindította a cunamit: a labdarúgócsapatnak költöznie kellett az utánpótlásbázisra, El-meccseit pedig Felcsúton játszotta. Most azonban visszaköltözhet otthonába a Vidi.

A hullámok elsimultak, a kedélyek nyugodhatnak valamelyest, de cikkünk címe azért túlzó. Azúrkék víz mégsem csordogál a 2018 decemberében átadott 14 ezres stadion vízhálózatában, de az biztos, hogy a veszély elhárult. A MOL Fehérvár FC egy hónapos „távollét” után visszaköltözhet az otthonául szolgáló MOL Aréna Sóstóba.

„Az elmúlt hetek megfeszített munkájának köszönhetően Székesfehérvár Önkormányzatától és a szakhatóságoktól klubunk olyan írásos biztosítékokat kapott, amelyek alapján labdarúgó-mérkőzéseket rendezhetünk.” – állt a MOL Fehérvár FC hétfői közleményében. Ennek értelmében már a 2019/20-as bajnokság nyitányát is a fehérvári stadionban vívhatja a Vidi az újonc Kaposvári Rákóczival. Az OTP Bank Liga új idényének első fordulójában vasárnap 18 órakor fogadja a Fehérvár a Waltner Róbert és Disztl László vezette somogyiakat.

Mint ahogy arról a klub honlapja beszámolt, semmi sem gátolhatja a mérkőzésrendezést, hiszen július 29-én a Magyar Labdarúgó Szövetség is hitelesítette a fehérváriak pályáját, megerősítve azt, hogy a MOL Aréna Sóstó alkalmas helyszín mérkőzések rendezésére.

Ugyanakkor az sem elképzelhetetlen, hogy továbbjutása esetén az Európa-liga harmadik selejtezőkörében kell Felcsútra utazniuk a szurkolóknak, ha látni szeretnék a piros-kék színeket. A Vidinek már korábban meg kellett jelölni az esetleges harmadik körbeli meccshelyszínt, azonban a klub most kivételezési eljárás keretében kérvényezi, hogy amennyiben továbbjut Marko Nikolics alakulata a Vaduz együttesével szemben, az Eintracht Frankfurt vagy a Flora Tallinn elleni augusztus 8-i hazai mérkőzésnek is a MOL Aréna Sóstó adhasson otthont.

A bajnoki rajt közeledtével július 30-án 10 órától megválthatók a bérletek a Fehérvár FC mérkőzéseire. Sőt, immár egész éves bérletet is lehet vásárolni az edzőpályák felőli 3-as pénztárban, a VidiShopban, vagy online. Az ősz folyamán Székesfehérvárra látogat többek között az Újpest és a Ferencváros is! Az első fél-idény bérlete 8, a tavaszi idényé 9 bajnokit foglal magába. Az egész éves bérlet az elődöntőig bezárólag a hazai Magyar Kupa-találkozókra is belépést biztosít. Az esetleges döntőre a bérletek nem lesznek érvényesek.