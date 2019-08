Visszatérhet az edzésekre Varga József

A labdarúgó OTP Bank Ligában szereplő Puskás Akadémia FC hamarosan ismét számíthat Varga József játékára.

A felcsúti tengely egy igen fontos láncszeme esett ki Varga József sérülésével, akin előbb Németországban lágyéksérv-­műtétet kellett végrehajtani, majd Székesfehérváron a közelítőizmán kellett beavatkozást végezni. Most azonban úgy tűnik, visszatérhet a társakhoz, ugyanis már múlt héten is részt vett az együttes Balaton-parti összetartásán, valamint Feszthammer Réka gyógytornász-manuálterapeutával már a rehabilitációs időszakot is megkezdte.

– Mindent megteszek, hogy a pályán visszaadjam, amit a klubtól kapok – erre meglehetősen komplikált sérülésem miatt az utóbbi időben nem volt lehetőségem –, megmutassam, mit tudok, és a csapat segítségére legyek – nyilatkozta a remélhetőleg nemsokára ismét bevethető Varga a felcsúti egyesület honlapjának.