Visszatérhet a gyepre a csákvári alakulat

A labdarúgó Merkantil Bank Liga NB II. negyedik helyén álló Aqvital FC Csákvár együttese is örömmel fogadta a hírt, miszerint – a jelenlegi állás szerint – május 24-én újraindulhat a bajnokság.

Március 14-én, azaz pontosan 51 napja rendezték – zárt kapuk mögött – az utolsó fordulót a másodosztály küzdelmeiben, amely során a csákváriak 1-1-es döntetlent játszottak a Szolnok otthonában. Azóta várta mindenki, hogy mikor oldják fel a nem csupán mérkőzéseket, hanem közös edzéseket is megtiltó korlátozásokat, és újra visszatérhessen a sportélet a rendes kerékvágásba. Most úgy néz ki, hogy elérkezett az idő, hiszen bár a mérkőzések továbbra is zárt kapuk mögött kerülnek megrendezésre, legalább lesznek, hétfőn pedig a csapatok edzésbe is állhatnak.

– Eddig kis csoportokra bontva a keretet készültünk a lehetséges bajnoki folytatásra. Most annyi lesz hétfőtől a változás, hogy csupán két részre osztva a gárdát edzünk a pályán, miközben folyamatosan tesztelik játékosainkat. Amennyiben minden rendben lesz, a hét második felétől együtt edz a teljes keret – nyilatkozta Visinka Ede vezetőedző a klub honlapjának. Az enyhítést a játékosok örömmel fogadták, így a leállás előtt bomba formában játszó Daru Bence is boldogan tér vissza társaihoz.

– Azt gondolom, hogy minden csapattag számára megváltás lesz visszatérni, hiszen ahogy mindenki, úgy mi, sportolók is nehezen éltük meg a vírussal kapcsolatos korlátozásokat – nekünk pedig még az is a munkánk, hogy mozogjunk, sportoljunk. Személy szerint nagyon jókor jött ez a döntés, mert kezdtem már egy kicsit „begolyózni”, úgyhogy itt volt az ideje. Reméljük, hogy a bajnokságot is rendben újra tudjuk indítani és szépen lassan minden visszaáll a rendes kerékvágásba. A kondíció sem lesz elhanyagolható szempont a folytatásban, sőt a végső sorrendbe is beleszólhat majd.

– Egyéni edzésprogram alapján készültünk ugyan, amit kutya kötelessége volt mindenkinek becsületesen elvégezni, de ezt nem lehet összehasonlítani azzal az edzésterheléssel, amit egy átlagos héten kapunk. Nyilván teljesen más labda nélkül mozogni és úgy megcsinálni egy futóprogramot vagy éppen konditerem nélkül erősíteni. Biztosan nem ott tartunk erőnlétileg, mint amikor abbahagytuk. Úgy vélem, hogy a bajnokság minden csapatának az lesz a legnagyobb kihívása, hogy ebben a rövid, három­hetes felkészülési időszakban ki tudja majd a legjobban utolérni magát, ami befolyásoló tényező lesz a bajnokság befejezését illetően – zárta szavait Daru Bence. A csákvári honlap tájékoztatása szerint három barátságos mérkőzés is segíti majd a felkészülést a folytatásra, az ellenfelek, illetve a találkozók időpontjai azonban egyelőre nem nyilvánosak – ahogy a szövetség döntése értelmében a mérkőzések sem lesznek azok a szurkolók előtt.