Visszatér a Bikák kanadai edzője

David ­Leger január közepén váltotta a Dunaújvárosi Acélbikák kispadján Miroslav Ihnacakot, most pedig a klub közösségi oldalán jelentette be, hogy a 2020/21-es szezonban is ő fogja irányítani a DAB felnőtt-jégkorong- együttesét az Erste Ligában.

Az 52 éves, kanadai szakember változatos pályafutása alatt több szezonon át dolgozott a CIS tengerentúli egyetemi bajnokságban, az Ázsia Ligában és az ECHL-ben, valamint a lengyel utánpótlásban. A 2014/15-ös idényben Donald MacLean segítőjeként a Dunaújvárosi Acélbikák felnőttcsapatánál is, ám akkor családi okok miatt a szezon közben távozott az együttestől. A dunaújvárosiakhoz a CCHL-es Kanata Laserstől érkezett az év elején, és a Corona Brasov elleni 7-5-re megnyert hazai mérkőzésen mutatkozott be az Erste Ligában. Az akkor kisebb hullámvölgyben lévő együttes a liga alapszakaszát a negyedik helyen fejezte be, majd a középszakasz felsőházában remek teljesítményt nyújtva a második helyet érte el. A rájátszás azonban már nem úgy alakult a számukra, ahogy azt szerették volna, mivel az Újpesti TE 4-0-s összesítéssel elbúcsúztatta őket a további küzdelmektől. Ettől függetlenül az Acélbikák vezetése elégedett volt munkájával, így nem meglepő, hogy szerződést hosszabbítottak a szakemberrel. – Nagy örömmel jelenthetem, hogy aláírtam a szerződésemet, jövőre visszatérek Dunaújvárosba, továbbra is én irányítom a felnőttcsapat munkáját. Várom a szezon kezdetét, dolgozunk a csapat összeállításán, és ezúton szeretném megköszönni a töretlen bizalmat Azari Zsolt elnöknek. Tudjuk, hogy ez egy embert próbáló időszak a vírus miatt, de reméljük, hogy a szurkolóink is visszatérhetnek a lelátóra, és onnan buzdíthatják a csapatot – fogalmazott videóüzenetében David Leger.