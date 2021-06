Világligaezüsttel hangolódtak Tokióra

Négy dunaújvárosi játékossal a soraiban a második helyet szerezte meg a magyar női vízilabda-válogatott a sorozat döntőjében, miután 14-8-ra kikapott az Amerikai Egyesült Államok együttesétől.

A kapus Magyari Alda, továbbá Garda Krisztina, Gurisatti Gréta és Szilágyi Dorottya alkotta az újvárosi magot a nemzeti csapatban, amely a spanyolok 10-8-as, majd a kanadaiak 14-10-es legyőzésével masírozott a sorozat athéni fináléjába. A döntős részvétel eleve sikert ért, hiszen ezzel csapatunk az USA-val együtt kvalifikált a jövő évi fukuokai világbajnokságra. Most a legfontosabb persze az alig több, mint egy hónap múlva kezdődő olimpia!

A döntő alapvetően szorosan alakult, az amerikaiak volt, hogy négy gólra is leszakították a mieinket, de ekkor is sikerült feljönni 9-8-ra, ami nemcsak Gurisatti érdeme, aki két gólt ragasztott az ellenfél hálójába, hanem a magyar ketrecet őrző Magyarié is. Volt, hogy hiba csúszott a magyar csapat játékába, de még mindig jobb, hogy most történet, mint mondjuk az olimpiai döntőn.

– Hat góllal senki sem szeret kikapni, így nem vagyok elégedett az eredménnyel. Az egész heti munkával viszont igen, idei második világversenyünkön is bekerültünk a döntőbe. Egyet, a trieszti olimpiai selejtezőt megnyertük, természetesen az volt a fontosabb torna. Az olimpia évében két ilyen eseményen a döntőbe kerülni szép teljesítmény. Most itt az amerikaiak ellen is demonstráltuk, hogy fejlődőképes csapat vagyunk, és a következő egy hónapban fejlődni is fogunk tovább. Az is tény, hogy ma ki lehetett zökkenteni bennünket egy-két dologgal, de az utolsó negyedben is voltunk egy gólon. Ez azt bizonyítja, hogy van bennünk potenciál, de még rettentő kemény munkára van szükség ahhoz, hogy még közelebb kerüljünk az amerikaiakhoz. Most adtak érmet ezért a teljesítményért, de az olimpián nem biztos, hogy fognak. Dolgozni kell tovább – hangsúlyozta Bíró Attila szövetségi kapitány.