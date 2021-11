Vidi: megingás nélkül nyertek

Zsinórban harmadik hazai mérkőzését nyerte meg a Mol Fehérvár az OTP Bank Ligában. A Honvéd, és a Paks után a ZTE volt a szenvedő fél.

A két korábbi hazai vetélytárssal ellentétben a ZTE valóban szenvedett Sóstón. Az előző fordulóban a Kisvárdától súlyos vereséget szenvedő kék-fehéreket Waltner Róebert nem tudta gatyába rázni. Szabics Imrének viszont úgy tűnik sikerült helyretenni a Vidit! A piros-kékek többször is megbontották vendégek védelmét az első félidőben. Most is Ivan Petrjak volt elemében, akire elég sok támadás épült. Az első eredményes befejező ember Kenan Kodro volt, a 17. percben szerencsésen elépattant a labda, majd 17 méterről a hálóba lőtt, 1-0. Kovács Dánielnek egyszer kellett nagyot nyújtoznia a hazai kapuban, Szendrei Norbert tornáztatta meg egy szerencsétlenül sikerült felszabdító fejessel. A mezőnyfölény a 37. percben újabb gólt ért, Petrjak lőtt gólt egy szép csel után, 2-0.

A félidőben hármas cserére szánták el magukat a vendégek, de csak egy apró árnyalatnyival sikerült agilisabbnak lenniük, továbbra is a Fehérvár dominált. Az 54. percben Funsho Bamgboye átadása után Dárdai Palkó berúgta a harmadikat, 3-0. Egyetlen megingást regisztrálhattunk a házigazdától, Szabics Imre ordibált is egy nagyot: létszámfölényes kontrából visszatámadott a ZTE, és majdnem szépített. A gólvonalról szabadítottak fel a piros-kékek. Nikolics majdnem két gólt lőtt a hajrában. A végére maradt a vendégek legnagyobb ziccere, de a kapufa is a Vidivel volt.

Mol Fehérvár-Zalaegerszegi TE 3-0 (2-0)

Gólszerző: Kodro, Petrjak, Dárdai