Vezetőedzője szerint alakul a Vidi

Sohasem elégedett, ezért folyamatosan fejlődni akar. De nem csak magától, csapatától is elvárja az előrelépést. A MOL Fehérvár FC vezetőedzőjével, Márton Gáborral közölt interjút a klub honlapja.

Nyolc bajnoki mérkőzésen négy győzelmet aratott a MOL Fehérvár FC labdarúgócsapata, s négy alkalommal osztozott a pontokon. 16 pontjával egy egységgel marad el az egy mérkőzéssel kevesebbet játszó, listavezető Ferencvárostól.

„Természetesen az volt a célunk, hogy az elmúlt fordulóban legyőzzük a Ferencvárost, és a mérkőzés után mi álljunk az első helyen. A játék képe alapján győzelmet érdemeltünk volna, de sajnos nem erre adják a pontokat.” – vélekedett Márton Gábor a Vidi honlapján megjelent interjúban. – „Ugyanott tartunk, ahol a rangadó előtt, azonban nem gondolom azt, hogy a Fradi a hátralévő mérkőzésekért járó összes pontot meg fogja szerezni, mindenki hibázik még, a bajnokságnak még az egyharmada sem telt el, a végelszámolásnál mi is ott leszünk. Amit eddig elértünk, csak rész­eredmény, jó néhány csapatnak van elmaradt mérkőzése, köztük nekünk is. A továbbiakra nézve semmi jelentősége nincs annak, hogy jelenleg hányadik pozíciót foglaljuk el a tabellán. Ahhoz, hogy eredményesebbek tudjunk lenni, még sokat kell fejlődnünk. A jelenlegi játékunk alkalmas lehet arra, hogy további sikereket érjünk el, de azért látom a hiányosságokat, ahogy a szurkolók is. A nyáron egy új játékrendszert kezdtünk el felépíteni a csapattal. Még mindig az út elején járunk, vannak olyan részek, amelyekkel elégedett vagyok, de a jogos kritikákat természetesen én is meghallom. Jelenleg mi rúgtuk a legtöbb gólt a bajnokságban, ez mindenképpen bizakodásra adhat okot. Arra törekszünk, hogy csökkentsük a bekapott gólok számát, az igazi az lenne, hogyha nullára hoznánk le a mérkőzéseinket, de aki kicsit is ért a focihoz, az tudja, hogy ez nem lehet reális elvárás az összes találkozón.”

Az MTK ellen készülő fehérváriak vezetőedzője értékelte az Európa-liga-szereplést is. A Vidi kiejtette az ír Bohemians-t, a máltai Hibernians-t és a francia Reims-t. A csoportkör előtt a belga Standard Liege parancsolt megálljt.

„Nemzetközi szinten tapasztalatlan edzőként vágtam bele az Európa Liga-kalandba. Nagy fluktuáció volt a csapatban nyáron és a Covid-helyzet sem segített bennünket, nem volt könnyű összerántani a csapatot, eredményeket kellett produkálni. A nemzetközi kupában elvárás volt, hogy sikerrel vegyük az első két fordulót. A Reims elleni győzelem már bravúrkategóriába sorolható, egy európai top-bajnokság felsőházába tartozó csapatot sikerült búcsúztatnunk. Evés közben jön meg az étvágy, ezért is örültünk nagyon, hogy továbbjutottunk a playoff-ba. Szerettünk volna még egyet lépni és bekerülni a csoportkörbe, de sajnos az már nem sikerült, holott csak egy félidőre voltunk attól, hogy újabb bravúrgyőzelmet arassunk. Mindent egybevéve büszke vagyok rá, hogy két hónapnyi közös munka után a playoff-körig jutottunk az Európa-ligában, azonban a mai napig bosszant, hogy nem tudtuk megtenni az utolsó lépést, amely a csoportkörbe vezetett volna. A Vidi céljaihoz mérten az lett volna az igazi siker, ha főtáblára kerülünk. Elsőre talán nem volt annyira rossz teljesítmény, de mindenképp fájó pont a kiesés.” – fogalmazott Márton Gábor, aki betekintést engedett az edzéseken kívüli mindennapjaiba. Szereti a várost, szabadidejében fut, kondizik, vagy a menyasszonyával sétál.

„Új impulzust kaptam a Vidi vezetőedzőjeként, Magyarország egyik, ha nem a legjobb csapatát vezethetem. Ez egy nagyon megtisztelő feladat, de egyben nagy felelősséggel is jár. Az első pillanattól kezdve magaménak érzem a csapatot és a játékosokat. Tisztában vagyok vele, hogy az én felelősségem, ha rosszul játszunk és kikapunk, azonban ez reményeim szerint nem fog, vagy legalábbis nem mostanában fog megtörténni. A nehezebb feladat a játékosokra hárul, hiszen nekik kell megmutatniuk a pályán mindazt, amit az edzéseken gyakorolunk. Talán a vártnál egy picit nehezebben, de azt gondolom, alakulunk. Éppen ezért nem lennék elégedett, ha karácsonykor nem a mi nevünkkel kezdődne az OTP Bank Liga tabellája. Persze azt is tudom, hogy az csak egy részeredmény és hosszú távon csak az számít, hogy a végelszámolásnál milyen helyezést foglal el a csapat.”