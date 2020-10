Vezetett ugyan, de kikapott Belgiumban a MOL Fehérvár FC, s kiesett

Egyetlen, de nagy lépésre készült az Európa-liga-selejtező playoffjában a MOL Fehérvár FC. A tét a csoportkörös szereplés volt a Standard Liege otthonában. Nem volt kegyes a nap a vallon városban, Liege-ben csütörtökön. Reggeltől esett az eső az Európa-liga-csata napján, egy kis szusszanást engedtek csak, majd az esti találkozó előtt ismét zokogtak a fellegek. Az volt csak a kérdés, mely együttes hangulatát vetíti elő. Mert azt mindenki tudta, csak egy csapat örülhet, a párharc Belgiumban dől el.

Márton Gábor meglepetést ígért. A fehérvári vezetőedző először azzal rukkolt elő, hogy az ötvédős rendszer tetején Nikolics Nemanját küldte pályára a belga élvonal negyedik helyén álló Standard ellen.

Nem lehet azt mondani, hogy nem jött be a húzása.

Bátran kezdett a Vidi, a belgák irányítottak, de különösebb helyzetet nem alakítottak ki. A fehérváriak olvasták a kissé talán lassú liege-i játékot, s ellencsapásra ácsingóztak. Amivel a 10. percben rukkolhattak elő. Fiola Attila fejelt előre egy labdát, Nego szerezte meg a felezővonal közelében, közben Houri iramodott meg, s három a kettő elleni játékhelyzetben Nikolics Nemanját ugratta ki. Laitisz lábán lelassult a labda, így lett igazán jó a fehérvári támadónak, aki 15 méterről, jobbal helyezett szépen a bal alsó sarokba, 0-1.

A MOL Aréna Sóstóban kivetítőn szemlélődő Vidi-drukkerek örömittasan ugorhattak a levegőbe. Eközben a Standard Liege meglepődhetett ugyan, de azonnal válaszolni akart, Muleka lőtt a kapu fölé egy beadást követően. Azonban hiába szerette volna nyomás alatt tartani a fehérvári kaput a Liege, egyszerűen esélye sem volt rá. Márton Gábor alakulata rendkívül szervezetten védekezett, rendre 30 méter magasságában megszerezték a labdákat, s aztán próbáltak építkezni a piros-kékek. De sokáig nem tudták birtokolni a labdát, így komolyabb eseménynek számított, mikor Lyes Houri remek cselekkel robogott a tizenhatos csücskéig, majd Nego elé gurított, de éppen idejében visszalépett egy védő. A 33. percben veszélyeztetettek a vallonok. Gavory ívelte a labdát a tizenhatoson belülre, Amallah csúsztatott, de célt tévesztett, a kapu mellé pattogott a laszti. Válaszként Nikolics dobta kontrára Ivan Petrjakot, aki talán, ha befelé cselez, lövésig is juthat, de úgy döntött, hogy kifelé húzza meg, s utolérte a védő. Felpörögtek az események, Amallah laposan megeresztett szabadrúgására Kovácsik Ádám ért a rövidsarokra, s a gólvonalon védett. A félidő hajrájában nyomott a belga egylet, de egy beíveléskor Muszliu tisztázott fejjel, majd aztán Muleka berobbanva durrantott a kapu mellé.

A Standard Liege jött ki frissebben, agilisebben a második félidőre. Nem is engedték ki saját büntetőterületéről a Vidit, s az 51. percben Gavory igazgathatta a labdát 21 méterre a kaputól, s nem túl erős lövése a bal sarokban kötött ki, 1-1. Továbbra is támadásban maradt a belga gárda. A párharcokat rendre nyerték a hazaiak, míg Collum játékvezető engedte a keményebb játékot. A marokkói válogatott Carcela lövése saját csapattársán pattant meg a fehérváriak szerencséjére, majd cserélnie kellett Philippe Montanier-nek, Laitisz egy ütközés után nem tudta folytatni a játékot. Márton Gábor két cserével frissített, Zivzivadze váltotta Nikolicsot, a szélen Bamgboye gyorsaságában bízott, s ki is szabadult a szorításból a Vidi. De csak időlegesen. Azonban nagy helyzetig nem jutottak a liege-iek. Büntetőhöz viszont igen. A 76. percben Muszliu talán feleslegesen rántotta le a földre a csereként beállt Dussenne-t a kaputól 7 méterre, a tizenegyest pedig Amallah a kapu közepébe vágta, 2-1. Ki kellett nyílnia a Fehérvárnak, rohannia kellett az egyenlítésért, s eközben Amallah került a védelem mögé, de a jobb kapufa mellé helyezett. Egy elvesztett labdából indult meg a Standard, s Balikwisha hasra esett Stopira előtt, a skót bíró pedig befújta az újabb büntetőt. Amallah pedig nem hibázta el, a bal felsőbe vágta a labdát, 3-1. Az utolsó percre Hodzic érkezett még a pályára, de újítani már ő sem tudott. Mint ahogy Boban Nikolov sem, aki a 95. percben szabadrúgásból tekert nem sokkal a kapu fölé.

A MOL Fehérvár FC-nek az ír Bohemian, a máltai Hibernians és a francia Reims kiejtése után fejet kellett hajtania a most még erősebb belgák előtt. Fájó, mert épp a csoportkör kapujában kellett búcsúznia a nemzetközi porondtól az idei első vereségét elszenvedő Vidinek. 2012-ben és 2018-ban szerepelt az Európa-liga csoportkörében a Fehérvár, a harmadik fellépésre egyelőre várni kell.