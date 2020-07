Vezérek a pályán és az öltözőben

A júniusi, első edzést követő sajtótájékoztatón mutatták be az Alba FKC új erőnléti edzőjét, a 33 esztendős Józsa Krisztiánt. A tréner továbbra is irányítja az ifjúsági együttest.

Mindig edzőnek készült?

– Veszprémben születtem, általános iskolában kezdtem el kézilabdázni. Az akkori Fotex Veszprém utánpótláscsapatai­ban játszottam, beállóként. A középiskola után költöztem Szombathelyre és végeztem el a helyi főiskolát, testnevelő tanári szakon.

Nem motiválta, hogy élsportoló legyen?

– Az igazság az, nem volt rá reális esélyem, valamint az érettségi után tovább akartam tanulni. Vasban játszottam a főiskolai csapatban, amíg tanultam, amikor végeztem, számomra logikus döntésként azonnal az edzősködést választottam. Az első munkát az utánpótlásban, 2009-ben kaptam, tehát már tizenegy éve ezzel foglalkozom. Nagyon sokat köszönhetek Szombathelynek, az ottani klubnak. Vasban minden korosztálynál dolgoztam, a legkisebbektől az NB I/B-ben szereplő felnőttcsapatig. A kézilabda folyamatosan fejlődik, ezért egy edzőnek naprakésznek kell lennie a legújabb trendekről a sportágunk taktikai és technikai fejlődésében, valamint a hozzá szorosan kapcsolódó fizikai felkészítésben és a sérülések megelőzésében egyaránt. Mióta elkezdtem edzősködni, igyekszem folyamatosan képezni magam. Erőnléti edző, rehabilitációs edzői papírt szereztem, kézilabdában pedig most fogok végezni a mesteredzői kép­zésen.

Két éve került Fehérvárra. Mi hozta a koronázóvárosba?

– Az Alba utánpótlását irányító Németh Gábor csábított Fehérvárra, 2018-ban. Régóta ismertük egymást, ő is veszprémi, ahogy én is. Szimpatikusak voltak a tervek, amit felvázolt, komoly kihívást is éreztem benne. Úgy gondolom, nagyon jó közegbe kerültem, a felnőttcsapat mellett maradok az utánpótlásban is. Az ifjúsági csapattal is dolgozom tovább, nagyon jó közösség, motivált, tehetséges fiatalokkal, akik közül többeknek komoly esélye van arra, hogy bekerüljenek a felnőttegyüttesbe. A nagy csapatról csak pozitív tapasztalataim vannak, profi játékosok, profi hozzáállással, akik vevők az új dolgokra. Úgy gondolom, jó csapat formálódik, sok, tehetséges fiatallal, valamint olyan, rutinos játékosokkal, akik vezérek lesznek a pályán és az öltözőben egyaránt. Nagyon örültem a másodedzői lehetőségnek, elsősorban az erőnléti felkészítés a feladatom, de a taktikai és technikai dolgokban is segítek, amiben tudok. Mindenben a vezetőedző, Deli Rita dönt, ő határozza meg a fő irányvonalat, de kikéri a véleményemet, mindent átbeszélünk. Szeretnék minél többet tanulni és a tapasztalataimat átadni az utánpótlás-játékosoknak. Maximalista vagyok, állandóan azon gondolkozom, hogyan lehetne a jobbat még jobban csinálni. Szerencsére olyan emberekkel dolgozom együtt, akik ugyanígy gondolkodnak.

Akadt példaképe játékosként?

– A horvátok olimpiai és világbajnok irányítóját, Ivano Balicsot nagyon szerettem, beálló poszton a mai napig Julen Aguinagaldét tartom a legtöbbre.