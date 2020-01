Veszély a távoli zónából

Az Alba FKC női kézisei legutóbb Érden léptek pályára és kaptak ki 35-25-re. A vezetőedző szerint reális eredmény született.

– A hosszú szüneteket követően mindig kérdéses, milyen formában lépünk pályára, bármennyire is igyekszünk edzőmérkőzésekkel szinten tartani a csapatot. A karácsonyi ünnepek után idegenben kellett játszanunk, ráadásul a dobogóra esélyes, rendkívül erős Érd ellen, akik szinte két azonos sort tudnak felvonultatni. Mindent megtettük, a lövéspontosságunkon a folytatásban javítanunk kell. Olyan védekezési formát választottunk, ami fizikálisan nagyon sok energiát emésztett fel, próbáltuk a lövőiket távol tartani a védőfalunktól, az első félidőben inkább a széleken voltunk sebezhetőek – közölte az FKC vezetőedzője, Deli Rita.

Hozzáteszi, a fiatalok játéka ezúttal is üde színfoltot jelentett. Dubán Nikolett nem csak támadásban, de védekezésben is megoldotta feladatát, Gerháth Kincső és Utasi Linda játéka pedig komoly tempót adott a támadásoknak, ezáltal a látogatók a távoli zónából is veszélyesebbé váltak. „Fiatal csapatomnak az EHF Kupában is jelentős célokért küzdő Érd nagy feladat volt, reális eredmény született.”