Vert helyzetből diadal

A Merkantil Bank Liga labdarúgó NB II 17. fordulójában az AFC Csákvár a szünet után fordított, és legyőzte a Kazincbarcika csapatát.

Kazincbarcikai SC–Aqvital FC Csákvár 1-3 (1-0)

Putnok, Váradi Béla Sportközpont 500 néző. Vezette: Horváth Tibor (Horváth Zoltán, Bertalan Dávid).

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

KBSC: Somod – Palmes, Heil, Belényesi, Fótyik – Toma (Takács P., 46.), Kiss B. – Szabó L. (Gábor, 65.), Oltean, Kanalos – Olasz (Lukács, 59.). Vezetőedző: Gálhidi György.

Csákvár: Tóth B. – Csilus Á., Csonka, Galambos, Baranyai – Farkas A., Sándor Gy. (Molnár Cs, 79.) – Tamás, Daróczi (Oroszi, 75.), Nagy Zs.- Bobál G. (Sejben, 68.). Vezetőedző: Szijjártó István.

Gól: Kanalos (4.), Lukács (81.), ill. Olteán (57., öngól), Nagy Zs. (71.), Oroszi (78.).

Az utóbbi nyolc fordulóban kiváló formában futballozó, és veretlen vendéglátók nem tagadták meg önmagukat, hiszen már a 4. percben bevette Kanalos Tóth Balázs kapuját, 1-0. Az 57. percben egy kipattanó után keletkezett kavarodás következtében Oltean Sergiu Adrián a saját kapujába juttatta a labdát, 1-1. Aztán a 71. perc meghozta a várva várt csákvári vezetést, Nagy Zsolt lőtt a kék-sárgák kapujába, 1-2. Ezt még fokozni tudták a Szíjjártó-tanítványok, a 78. percben a három perccel korábban csereként beállt Oroszi Dániel talált be, 1-3. Nagyon fontosnak bizonyult ez a gól, mert nagy erőket mozgósított a KBSC az egyenlítés érdekében, s házi gólkirályuk, Lukács révén meg is közelítették a vendégeket a 81. percben, 2-3. Öt perc múlva akár az egyenlítő gólnak is örülhettek volna, de Gábor labdája Tóth Balázs kezében landolt.