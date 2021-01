Vérszegény volt a Vidi Kisvárdán

Az 5. fordulóból elhalasztott mérkőzést pótolt a hét közben a MOL Fehérvár FC labdarúgó csapata. A Kisvárda Master Good vendégeként alaposan megizzadt az OTP Bank Liga bajnoki címére pályázó Vidi.

Karácsony előtt egy sima 3-0-val küldte haza a Kisvárdát a MOL Fehérvár FC, s bár nem számított könnyű csatára Márton Gábor alakulata, szerdán is pontokért szállt harcba a Vidi Szabolcsban. A fehérváriak ötöt vágtak az Újpestnek a hétvégén, vagyis villámrajtot vettek a tavaszi idényben, de ezen nincs is mit csodálkozni, hiszen ha bajnokságot akar nyerni a piros-kék egylet, minden meccsét nyernie kellene.

Supka Attila a télen megacélosította a Kisvárdát, s a Vidi ellen már a csapatkapitány, Lucas is visszatért a pályára, s egyáltalán nem kezdett gyámoltalanul a piros-fehér gárda. Márton Gábor valamelyest alakított a Vidi szerkezetén az Újpesten brillírozóhoz képest, de így is a vendégek kerültek először helyzetbe. Houri szögletét Alef csúsztatta meg, Stopira közvetlen közelről megeresztett fejesét Dombó védte. A Kisvárda egyre inkább átvette az irányítást, Viana 12 méterről lőtt a kapu mellé, majd Sassa lépett ki, 13 méteres lövését Rockov nagy bravúrral védte. Lendületesen járatták a labdát a várdai vitézek, s a 22. percben meg is lepték a Vidit. Hej futott fel a jobb oldalon, centerezésébe rosszul ért bele a 200. NB I-es meccsén szereplő Stopira, Sassa köszönte az alapvonalon, ahonnan középre adott, s Stopirát, mint ünnepelt őrzőjét faképnél hagyva Szimovics közelről helyezett a kapuba, 1-0. Nem véletlenül a Fehérvár a Ferencváros közvetlen üldözője, összekapta magát a vendég, s a 28. percben Houri szabadrúgását követően Alef csúsztatta a labdát Dombó felett Fiola Attila felé, a védő pedig előrevetődve, 4 méterről stukkolta a kapuba a labdát. A Vidi mezét 2016 óta viselő válogatott hátvéd első bajnoki gólját szerezte, 1-1! Kiegyenlített volt a játék a szünetig, a Kisvárda oldaláról Sassa veszélyeztetett közelről, majd Zivzivadzét szerelte a hazai kapus, később pedig Bamgboye lövése sikerült gyengécskére.

Fordulás után is aktív volt a Várda, ráadásul remekül megszervezték védelmüket, a fehérváriak képtelenek voltak áthámozni magukat rajta. Sőt, Rockovot mozgatta meg Viana egy fejessel az 56. percben. Két minutummal később leforrázták a Vidit a várdaiak. Tetszetős támadás végén Sassa 15 méterről, jobb külsővel lőtt a hálóba, 2-1. Reagált a Vidi mestere, kettőt is cserélt, Lekapta a visszafogott Petrjakot és a halovány Pintot, s Nego, valamint Hangya pályára küldésével szerkezetet is váltott. Át is fordult a meccs, már ami a súlypontokat illeti. A Vidi kezdett irányítani, mindkét szélen meg tudták futni a fehérváriak a hazaiak védelmi vonalát, de helyzetig nem jutottak. Nem úgy a Kisvárda! A 73. percben egy lecsúszott ollózás után Bumba 5 méterről estében lőtt, Emil Rockov hatalmasat védett. A Vidi trénere Kovács Istvánt és Nikolics Nemanját is csatába küldte az utolsó 15-20 percre. Hiába, a MOL Fehérvár FC játékából hiányzott az ötletesség, a rendkívül sok apró szabálytalansággal operáló Kisvárda megölte a Vidi futballját. Hiába táncolt végig a labda a fehérváriak lábán, veszélytelenek voltak, miután Nego az utolsó pillanatokban a kapu mellé durrantott.

Nem játszott jól a Vidi, a Kisvárda megérdemelten tartotta otthon a pontokat.