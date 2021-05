Versenyfutás az aranyéremért a megyei I.-ben

A megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság 27. fordulójában a listavezető Sárosd Kronos Sport egygólos sikert ért el Bodajkon, míg üldözője, a Móri SE biztosan győzte le a DUFK SE csapatát. A Kisláng megszerezte a Martonvásár skalpját, valamint a Sárbogárd idegenbeli győzelme után visszatérhetett ismét a dobogó harmadik fokára.

Ezt ne hagyja ki! Rendbe hozza a fővárost a kormány – három nagyberuházást is átvállal az önkormányzattól

Tóvill-Kápolnásnyék–Sárbogárd 1–2 (0–2)

Kápolnásnyék, 80 néző

Vezette: Jónás Péter.

Tóvill-Kápolnásnyék: Kalmár – Kharboutli Noor, Ódor D., Varga József, Csörge – Kiss Á. (Silhány F.), Pigler, Molnár G., Zsigmond L. – Eipl, Czottner. Vezetőedző: Höltzl Richárd

Sárbogárd: Barabás – Gráczer Bence, Kókány (Horváth I.), Mayer (Gyuricza), Luczek – Magda (Nagy Á.), Kindl, Tóth P. (Horváth A.), Gráczer Bálint (Lajtos) – Gráczer G., Vagyóczki. Szakmai igazgató: Pajor László

Gól: Zsigmond L. (77.), ill. Kindl (7.), Magda (42.)

Kiállítva: Kalmár (16.).

Jók: Varga József, ill. Barabás, Magda, Kindl

Remek időben, és végre nézők előtt lehetett megrendezni a mérkőzést. A 7. percben egy hosszú ívelést követően Kindl Zalán fejelte át a labdát Kalmár Adrián felett a hálóba, 0-1. A 16. percben a vendéglátók megfogyatkoztak, ugyanis Jónás Péter játékvezető úgy vélte, hogy Kalmár utolsó emberként buktatta a vendégek csatárát. Majd Magda Máté egy kavarodás után a 42. percben talált a kapuba, 0-2. A második félidő abszolút a Nyékről szólt, mondhatjuk , hogy végig egykapuztak a tíz emberrel játszó hazaiak. Ez a fölény aztán a 77. percben érett góllá, amikor a fiatal Zsigmond Levente került ziccerbe, és ezt ki is használta, 1-2. A Sárbogárd hősiesen védte az előnyét, és vitte el a három pontot.

Tudósított: Sziládi István

Bodajk–Sárosd Kronos Sport 0–1 (0–1)

Bodajk, 100 néző

Vezette: Cseh Roland.

Bodajk: Csikesz P. – Bregócs (Molnár T.), Kovács J., Rózsás, Gulyás – Joó (Orosz), Nagy F., Dreska, Klein – Kocsis D., Herczegh. Vezetőedző: Kovács Zoltán

Sárosd Kronos Sport: Rigó – Susa, Hushegyi, Kovács Á. (Szabó E.), Vida – Szalai P. (Killer M.), Takács M., Kosaras, Szekeres (Kargl) – Kovács S., Szabó N. (Dobsa). Vezetőedző: Arany Tibor

Gól: Szalai P. (8.)

Jók: Rózsás, Klein, ll. Vida, Szalai P., Kosaras, Kovács S.

Az első perctől kezdve a vendégcsapat irányította a játékot és mindjárt a 8. percben vezetést is szerzett. Ekkor Kovács Sándor cselezte át magát a védelmen a jobb oldalon, a középre passzolt labdáját Szalai Pál 3 méterről lőtte a kapuba, 0-1. A gól után feljavult a Bodajk védekezése és egészen a szünet előtti percig a mezőnyben folyt a játék. A 45. percben egy előre vágott labdára Szekeres Marcell csapott le a jobb összekötő helyén, betört a 16-oson belülre, de erős lövését Csikesz Péter védte. A szünet után is a sárosdiak domináltak, több helyzetet dolgoztak ki. Az 55.percben Takács Márió jó cselek után 10 méterről alig lőtt mellé. A 75. percben egy kényszerítőzés után Vida Tamás már csak Csikesszel állt szemben, de fölé lőtte a helyzetet. A 77. percben ismét vendég lehetőség következett, Kovács S. végezhetett el szabadrúgást a kaputól 17 méterre, lövése elakadt a sorfalba. A mérkőzés hátralevő részében a Bodajk nagy erőket mozgósított az egyenlítésért, de igazi helyzetet nem tudott kialakítani, így maradt a megérdemelt vendég siker.

Tudósított: Kovács Zoltán

Enying–Tordas Fész Zrt. 1–1 (1–0)

Enying, 50 néző

Vezette: Béd Ákos.

Enying: Dobai – Kovács L. (Vas), Keszler, Kalló, Nyikos (Szőke) – Varga Á., Csepregi, Paluska, Király D. – Halász, Szalai K. Vezetőedző: Molnár Ferenc

Tordas Fész Zrt.: Cseresnyés – Totsche, Kanyó, Dely, Bátyi (Berki) – Sponga, Hernádi, Cservenka, Farkas Zs. – Csomó, Pongrácz. Vezetőedző: Horváth Sándor

Gól: Szalai K. (36.), ill. Berki (49.)

Jók: Kalló, Szalai K., ill az egész csapat

Az első negyedórában a vendégek térfelén zajlott a játék. Három komolyabb helyzettel jelezte az enyingi gárda, hogy a három pontot minden áron otthon szeretnék tartani. Jól működött a letámadás, könnyen hibára lehetett kényszeríteni a tordasi védelmet, de az akciók befejezése rendre nem sikerült. A következő negyedórában némileg kiegyenlítettebb lett a játék. A vendégek is eljutottak ziccerig, de Dobai István kapus bravúrral hárított két ízben is. A 38. percben Paluska Krisztián buktatásáért ítélt szabadrúgást Béd Ákos játékvezető, majd egy sárga lappal figyelmeztette a vétkes játékost. Paluska gyorsan átívelte a labdát a túloldalra, ahol Szalai Kristóf szinte állítás nélkül bombázott a léc alá, 1-0. A gól után elszabadultak az indulatok a vendégeknél. Azt kérték számon a játékvezetőn, hogy a lap felmutatása után miért engedte elvégezni a szabadrúgást sípszó nélkül. További figyelmeztetések után, nehezen folytatódott a játék.

A második félidő elején szinte a semmiből érkezett a vendégek egyenlítő találata. Farkas Zsolt indította Csomó Simont a jobb oldalon, aki szépen adta a labdát középre, majd az érkező Berki Roland a hosszú oldalon helyezett a hazai kapuba, 1-1. Az egyenlítés után, a Tordas visszaállt, és nagyon fegyelmezett védekezésbe kezdett. A hazai csapat csak nehezen tudta átjátszani a felállt védelmet, és csak ritkán jutott el nagy helyzetig. Bár Paluska és Nyikos Martin révén is meg lehetett volna a győztes találat, de minden esetben becsúszott egy bosszantó hiba a befejezésnél. A lefújást követően a vendégek örülhettek jobban az egy pontnak.

Tudósított: Mohai Norbert

Ercsi Kinizsi–Mány 3–0 (1–0)

Ercsi, 50 néző

Vezette: Domak Ádám.

Ercsi Kinizsi: Hodula K. – Tóth K. (Ignácz), Holentoner, Tolnai, Bognár B. (Schrick) – Szűcs O., Németh G. (Zsigmond), Pintér O., Jerzsabek (Reicheld) – Horváth B., Bálint (Jakab). Vezetőedző: Lieber Károly

Mány: Szabó T. – Gondos, Rimele, Ország, Szabó L. – Mészáros T., Bukovecz, Bokros, Parag – Selmeczki, Veress. Vezetőedző: Pál Zoltán

Gól: Jerzsabek (3., 52., 77.)

Jók: Szűcs, Jerzsabek, Németh G., ill. Ország, Rimele

Góllal kezdett az Ercsi, Pintér Olivér átadását Jerzsabek Botonnd lőtte a kapuba, a 3. percben, 1-0. Ügyesen és sportszerűen játszott a Mány, de a kapura semmilyen veszélyt nem jelentettek. Majd Jerzsabek az 52. és a 77. percben is eredményes volt, ezzel klasszikus mesterhármast ért el, 3-0. Fáradtan, és kicsit pontatlanul játszott a Kinizsi.

Tudósított: Flórián Gábor

Lajoskomárom–Ikarus-Maroshegy 2–2 (0–1)

Lajoskomárom, 80 néző

Vezette: Kerkuska Miklós.

Lajoskomárom: Lang – Szakáts (Kicska), Kövecses, Németh Á., Fodor Márton – Gergye, Vései, Vass, Labossa (Sonkoly) – Varga F., Berta (Czéhmeiszter). Megbízott edző: Szili Balázs

Ikarus-Maroshegy: Matócza – Békefi, Kovács D., Bíró (Schmuck A.), Makai – Kovács L. (Megyeri), Andróczi, Kovács K., Fövenyi (Schmuck B.) – Farkas G., Farkas D. Vezetőedző: Borsányi István

Gól: Fodor Márton (68.), Vései (76.), ill. Kovács L. (23., 52.).

Jók: Vései, Varga F., Gergye, ill. Kovács D., Kovács L., Andróczi

Jól kezdett a hazai csapat, azonban a 23. percben egy eladott labdát követően Kovács Levente 16 méterről lőtt nagy erővel a léc alá, 0-1. Az 52. percben gyors vendégakció végén, Andróczi Krisztofer pontos centerezését az ötösről vágta a hálóba Kovács L., 0-2. A cseréknek köszönhetően feljavult a lajosi támadójáték, és 68. percben Vései Martin indítását Fodor Márton elvitte a kilépő Matócza Dániel mellett, és éles szögből szépített, 1-2. A 76. percben Gergye Krisztián átadását kézzel ütötte el egy vendég védő a 16-oson belül Kövecses Imre elől. A megítélt büntetőt Vései értékesítette, 2-2. A sportszerű mérkőzésen, ellentétes félidők után igazságos döntetlen született.

Tudósított: Mosberger Mátyás

Móri SE–DUFK SE 6–0 (3–0)

Mór, 50 néző

Vezette: Szabó László.

Mór: Kiss M. – Kosztolányi (Czachesz), Ferencz, Klémán M., Tar B. (Erni) – Pataki, Bognár B. (Lattenstein), Varga B., Mészáros B. – Radács (Osgyán), Fodor. Vezetőedző: Kiss Máté

DUFK SE: Kovács D. – Pinczési, Fejes, Fekete, Pintér Cs. – Gertner (Kozma), Vajda, Hajdú, Perjési (Jójárt) – Csala, Furuglyás. Vezetőedző: Szellák Sándor

Gól: Varga B. (12., 32.), Kosztolányi (15.), Mészáros B. (56.), Klémán M. (87.), Erni (91.)

Jók: az egész csapat, ill. senki

A 12. percben Pataki Dániel felívelése után Klémán Máté adott nagyszerű passzt Varga Balázsnak aki egy visszacsel után 18 méterről kilőtte a jobb alsó sarokot, 1-0. A 15. percben Bognár Bence keresztlabdájára Varga Balázs startolt, majd bepasszolta a labdát Kosztolányi Bencének, akinek csak be kellett passzolnia az üres kapuba a labdát, 2-0.

A 32. percben Kosztolányi laposan bepasszolta a labdát Varga Balázsnak, aki az ötös sarkáról a kapu alsó sarkába helyezte a labdát, 3-0. Az 56. percben Klémán M. szöglete után Mészáros Barnabás fejelt a léc alá, 4-0. A 87. percben Osgyán Máté indítása után Klémán M. lőtte a hosszú alsóba a labdát, 5-0. A 91. perc, ismét Klémán M. végezte el a szögletet, amit Erni Edmond fejelt a hosszú felső sarokba, 6-0. Magabiztos győzelmet aratott a házigazda a szimpatikusan játszó DUFK SE ellen.

Tudósított: Móri SE

Martonvásár–Kisláng 1–3 (0–1)

Martonvásár, 100 néző

Vezette: Czagány Zoltán.

Martonvásár: Stelczer – Szeidl, Szél, Juhász B. , Füzér -, Lakakisz, Kádár (Halenár), Süle, Kovács P. (Balla P.) – Balogh B. (Gábor), Vörös (Waller). Vezetőedző: Kovács Attila

Kisláng: Ányos – Kovács T. (Tury-Nagy), Juhász M. (Erdei), Árki, Dudar K. – Dudar E., Kassai Cs. (Balogh Z.), Juhász J. (Lévai), Komlós – Kassai D. (Kassai J.), Willerding Zs. Vezetőedző: Erdei István

Gól: Waller (89.), ill. Willerding Zs. (57., 72.), Komlós (34.)

Jók: Lakakisz, Süle, illetve Willerding Zs., Balogh Z., Kovács T.

Sajnos a múlt heti martonvásári győzelem csak kisiklás volt… Pedig nem indult rosszul a Kisláng elleni meccs a hazaiaknak, de ez csak a kezdést követő néhány percre volt igaz. Az első komoly helyzetet viszont már a Kisláng dolgozta ki, de a beadásra pontosan érkező Juhász József lövése után a labda nem a hálóba került, hanem a magyar űrprogramba. A Martonvásár részéről Lakakisz Nikolaosz megmozdulása már hozott némi futballt is, egy csel befelé, majd 16-ról tekerés a hosszú sarok irányába, csak éppen a felső léc volt útban. Három perccel később Szél István beadását a hosszún érkező Vörös Milán négy méterről a fekvő kapusba fejelte, és itt el is lőtte puskaporának javarészét a Marton. Ráadásul rögtön jött is a büntetés a kihagyott helyzetekért, szöglet után Juhász Márton lövését még a vonalról kirúgták a védők, de a kipattanót Komlós Róbert már bevágta, 0-1. A félidő végéig innen már csak a kellemes időt és vakító napsütést élvezhették a nézők. A fordulás után jött egy hazai helyzet, Lakakisz lövését kellett védenie Ányos Pálnak, és ő tette is a dolgát. Az 56. percben a leshatáron – vagy talán azon is túl – Willerding Zsolt kapott labdát, és a kivetődő Stelczer Ádám alatt a kapu közepébe gurított, 0-2. A teljesen dekoncentrált hazaiak egy Kádár József lövéssel válaszoltak, a Kisláng pedig újabb góllal. A jobb szélen felfutó Juhász J. beadását Willerding Zs. lőtte kapásból a jobb alsóba, 0-3. Egy dolgot nem lehet a martoni srácok szemére vetni, hogy nem hajtottak. Csak éppen a nagy akarásnak nyögés lett a vége, mert bár Waller Arthur Edwárd a lefújás előtti másodpercekben megszerezte a becsületgólt, de ez még szépségtapasznak is kevés volt, 1-3.

Tudósított: Szupkai Gábor

Szabadnapos: Főnix FC