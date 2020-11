Versenybe szállnak az orkások

A koronavírus-világjárvány nemcsak tavasszal, de a második hullámban is igazi erőpróba elé állítja a sportolókat, az edzőket és a szülőket egyaránt. Így vannak ezzel a székesfehérvári Orka SE szinkronúszói is. Molnár Andreával beszélgettünk a jelenlegi helyzetről és a tervekről.

Az előző szezon nagy részében ugyan a versenyek elmaradtak a járvány miatt, és bár most is sok a kérdőjel, de a novemberi versenyekre gőzerővel készülnek a fehérvári szinkronúszóklubnál. Az őszi szünetben is edzőtáborozást tartottak, napi két edzéssel.

A feladat kétségkívül most is nagyon nehéz, akárcsak nyár előtt – nyilatkozta lapunknak Molnár Andrea, az Orka SE vezetőedzője –, ugyanis a koronavírus most is jelen van és meghatározza a mindennapjaikat, de a különbség annyi, hogy megtanultunk együtt élni vele.

Hozzátette, hogy mindent megtesznek a fertőzések elkerülése végett.

– Reméljük, hogy a szigorú szabályok mellett, de megrendezésre kerülhetnek a megmérettetések, mert a lányoknak is és nekünk, edzőknek is szükségünk van visszajelzésre az elvégzett munkáról. Novemberben két verseny vár ránk Érden: egy összevont Magyar Kupa – Országos Bajnokság (november 13–15.) és az Aquatic Kupa (november 28–29.). Elvárásunk nincs, csupán „annyi”, hogy tudjunk végre versenyhangulatba kerülni. Az eredmény most másodlagos, ami fontos, hogy versenyezzünk végre, hogy elhiggyük, kicsit régi minden…

A középtávú terveikbe is beavatott minket Andrea, aki elmondta, hogy igyekeznek pozitívan állni a dolgokhoz és folytatni a munkát.

– Tervezzük már a hagyományos, népszerű karácsonyi gálánkat, ami most sajnos online lesz nézhető a nagyközönség számára. Ha pedig még előrébb tekintünk, akkor elkezdtük a márciusi versenyünk, az Orka Kupa előkészítését is. Nemzetközi verseny megrendezésére nem vállalkozunk a jelen helyzetben, a hazai egyesületeknek szeretnénk minél szélesebb körben versenyzési lehetőséget adni.