Vérfrissítés jön a Titánoknál

Kiss Dávid titánjaihoz újabb két fiatal érkezik jövőre – ezúttal védőfronton erősít a jégkorong Erste Liga középszakaszának alsóházában versengő Fehérvári Titánok gárdája.

Kóger Balázs és Dobmayer Dominik egyaránt 2002-ben született, s mindketten Székesfehérváron is kezdtek jégkorongozni 2009-ben, a szupermini korosztályban. Utánpótlás-pályafutásuk alatt minden évben bajnoki címet ünnepelhettek aktuális korcsoportjukban, idén pedig fiatal koruk ellenére már be is mutatkozhattak a Fehérvári Titánok csapatában – előbbi nyolc találkozón játszott és gólt is szerzett már, míg utóbbi eddig három alkalommal jutott szóhoz a felnőtt csapatban.

– Mindenképpen itt, Székesfehérváron szerettem volna a felnőtt pályafutásomat is elkezdeni, így nagyon örültem, mikor jött a megkeresés, hogy szerződést kötnének velem. Terveim között szerepel, hogy elsősorban a Titánok között meghatározó játékossá váljak, szeretnék megfelelni az edzőimnek és a követelményeknek, majd később az EBEL-ben is szeretnék bemutatkozni – kezdte Kóger.

– A további fejlődésem szempontjából ez a legjobb lehetőség. A célom, hogy minél többet fejlődjek, egyre jobb legyek és rutint szerezzek a felnőtt bajnokságban, valamint minél jobb helyezést érjünk el a csapattal az Erste Ligában – tette hozzá Dobmayer Dominik. Mindketten kiemelték az edzések hangulatát, és a szakmai stábot is, mint a megkönnyítő tényezőt döntésükben.