Veretlen szondisok

Hibátlan hétvégét zártak a Honvéd Szondi SE férfi asztaliteniszezői az elmúlt fordulóban.

Tovább folytatta menetelését a székesfehérvári egylet férfi alakulata az NB III-ban. Az immáron Slett Józseff el és Volsik Tiborral megerősödött gárda a Szár együttesének sem adott sok esélyt, olyannyira nem, hogy a vége 17-1 lett a koronázóvárosiak javára. Kovács Dávid, Kreizinger Máté, valamint a már említett Slett József egyaránt négy győzelmet tett a közösbe, míg Bíró

Bálint három diadallal vette ki részét a hazai sikerből.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A páros derbiket is a szondisok nyerték, a száriak becsületpontját Sátori Róbert szerezte. Az NB I-es fiúk a Szombathelyi AK ellen folytatták a sormintát, a Honvéd már a hatodik pontját is begyűjtötte, amikor a vasiak megkezdték a felzárkózást. A SZAK ugyan szorossá tudta tenni a csatát, de végül a Fejér megyeiek 107-re csak behúzták a párharcot. Jakab Gábor, Engelmann Zsolt három-három, illetve Domokos Győző és Both Levente egy-egy alkalommal örülhetett győzelemnek.