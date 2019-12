Vereséggel zárta az évet a Gárdony

A feljutásért harcoló NEKA együttesétől szenvedett négygólos vereséget a Gárdony-Pázmánd NKK NB I/B-s női kézilabdacsapata a bajnokság idei utolsó összecsapásán.

Gárdony-Pázmánd NKK–NEKA 17-21 (6-11)

Gárdony, 60 néző. Vezette: Fehér, Kékesi.

Gárdony: Nagy É., Magyar, Lugosi (kapusok) – Hrabovszky 1, Vernes, Győrffy 2, Czuczu, Bocsi 1, Hatala 5, Nagy A. 2, Blazsek 1, Ágoston 3/1, Szűcs N., Vörös 1, Lozsi 1, Piazza. Edzők: Virincsik Anasztázia, Fekete Éva.

NEKA: Magera, Kubina (kapusok) – Vajer 2, Kajdon 3/1, Takó 1, Rónai 4, Faragó 2, Vámos, Mlinkó, Juhász, Kukucska 3, Szabó N. 3/2, Bánhidi 2, Németh I., Woth 1. Vezetőedző: Kiss Szilárd.

Kiállítások: 6, ill. 12 perc.

A tizedik percig volt egyenrangú ellenfele a magyar kézilabda-utánpótlás krémjét fog­lalkoztató NEKA együttesének a Gárdony. Onnantól aztán meglépett a rendkívül gyorsan kézilabdázó vendég, míg a tópartiak próbálkozásait a kaput őrző Magera Noémi jó százalékkal hatástalanította. A balatonboglári egylet mindössze hat gólt engedélyezett a Gárdonynak. Fordulás után már bátrabb játékkal rukkolt elő Virincsik Anasztázia csapata, két gólra is felzárkózott, de a játékrész derekán újra elhúzott a NEKA. Tíz perccel a vége előtt időt kért a Gárdony, fel is javult a védekezés, Magyar Nikolett több lövést is védett, ez azonban csak az újabb felkapaszkodáshoz volt elég. A Gárdony-Pázmánd NKK hét pontjával a tabella 9. helyén telel.